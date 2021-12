Tras elección de Boric: UE desea "fortalecer" más su relación con Chile y EEUU espera seguir trabajando en seguridad

La Unión Europea (UE) deseó este lunes "fortalecer" su relación con Chile, según aseguró en un comunicado tras la victoria del candidato izquierdista Gabriel Boric en la segunda vuelta de la elección presidencial del domingo.

"Tenemos la intención de fortalecer nuestra relación, basándonos en nuestra asociación de muchos años y en nuestros valores e intereses compartidos", dijo un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)

En este sentido, deseó que la modernización del Acuerdo de Asociación que Bruselas y Chile negocian desde 2017 "allane el camino para una mayor profundización de nuestras relaciones con Chile en áreas como el multilateralismo, la democracia, el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la igualdad de género y la acción climática".

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, felicitó ayer a Boric poco después de conocerse los resultados, en un mensaje de Twitter.

En el comunicado publicado hoy, el portavoz del SEAE aseguró que las elecciones fueron "transparentes, libres y creíbles".

Además, mostró la "esperanza" de la UE de que el proceso constitucional en marcha, que en 2022 se someterá a referéndum, permita "fomentar la unidad entre todos los chilenos, mejorar el diálogo sobre el futuro del país y promover un desarrollo más sostenible, equitativo, cohesivo e inclusivo".

En tanto, el Gobierno de Estados Unidos felicitó este lunes a Gabriel Boric por su victoria en las elecciones presidenciales en Chile y dijo que espera seguir trabajando con la nueva Administración para promover los "objetivos compartidos" de democracia, prosperidad y seguridad.

En un mensaje en Twitter, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, también aseguró que el pueblo chileno "dio ejemplo una vez más" con la celebración de elecciones democráticas libres y justas.

Once again, the people of Chile set an example of free and fair democratic elections. Congratulations to them and Chile’s President-elect Gabriel Boric. We look forward to continuing to work with Chile to advance our shared goals of democracy, prosperity, and security.