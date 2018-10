Actualidad

En cuanto al costo absoluto en materia de servicios de salud, Perú tiene el más bajo de Latinoamérica y Chile el más caro, informó Bloomberg.

Perú registró un gasto per cápita en atención médica de US$ 323 (costo absoluto), el más bajo de la región, según el último reporte de Bloomberg, "Health care efficiency 2018" (que analizó 56 países del mundo, donde se incluye ocho países de Latinoamérica).

Si se compara contra el gasto per cápita en Chile (US$ 1,102) –el más alto respecto a los otros países de Latinoamérica–, un chileno gasta dos veces más en promedio en salud que un peruano.

Esta diferencia de US$ 779 entre ambas economías le dio a los chilenos 4,5 años adicionales, registrando una vida media de 79,3 años. En Perú, la vida media es de 74,8 años.

En comparación con los residentes de Colombia, con una expectativa de vida media casi igual que la de los peruanos; los colombianos gastaron 6,2% en asistencia médica en relación con su PBI, mientras que Perú fue de 5,3%.

Analizando el ranking general, el reporte –que estudia a países con una vida media de al menos 70 años, un PBI per cápita superior a US$ 5.000 y una población mínima de 5 millones– colocó a Perú en el puesto 53 en el rubro de costo absoluto y en el puesto 48 en el rubro de expectativa de vida.

Bloomberg detalló que las clasificaciones pueden cambiar significativamente de un año a otro debido a factores como la recesión, fluctuaciones monetarias y patrones de gastos volátiles en relación con la lentitud de la mejora en la esperanza de vida.

Eficiencia

A pesar de algunos esfuerzos, el sector salud en Perú todavía presenta falencias para alcanzar un nivel óptimo. Sin embargo, en el reporte de Bloomberg, Perú se posicionó como el cuarto país de la región con mayor eficiencia en su sistema de salud (46 puntos), quedando por debajo de economías como México (54,6 puntos), Costa Rica (52,3 puntos) y Chile (49,3 puntos) que quedó en tercer lugar.

Sin embargo, en el ranking general, que incluye los 56 países, Perú se ubicó en el puesto 36, retrocediendo cuatro posiciones comparado con el año pasado.

Aun así, esto todavía le permitió estar cerca de Chile, que se colocó en el puesto 31 (después de retroceder 23 posiciones respecto al índice del 2017).

Es preciso resaltar que todos los países de la región superaron a una de las economías más importantes del mundo: Estados Unidos, que se colocó en la posición 54 y registró 29.6 puntos.

Estados Unidos

En el caso de los indicadores aplicados para Estados Unidos, este país registró el segundo gasto per cápita más alto en atención médica en US$ 9,536, solo un puesto por debajo de Suiza (US$ 9,818). Pero estos US$ 282 más entre ambos países dio a los suizos 4,2 años adicionales, con una vida media de casi 83 años.

Asimismo, en comparación con los residentes de República Checa, con una expectativa de vida media casi igual a la de Estados Unidos, los estadounidenses gastaron más del doble en asistencia médica en relación con su PBI, el 16,8% frente al 7,3% del otro país.