Unión Internacional del Notariado y caso chileno: “Veo que no están en un estado ideal”

David Figueroa, presidente de la comisión de Asuntos Americanos, justifica el sueldo de un notario en garantía de su imparcialidad y autonomía.

Hace poco menos de un mes, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) liberó el informe preliminar sobre el estudio de mercado sobre notarios. Y sus resultados levantaron una serie de críticas desde dicho mundo dada la muestra reducida del mismo y cuestionaron un sesgo en la investigación. Aún más, la asociación que los reúne, así como a conservadores y archiveros judiciales de Chile convocó al presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado, David Figueroa, quien viajó desde México para entrevistarse con los representantes del grupo.

Durante su corta visita, el abogado se entrevistó con el ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien le hizo llegar sus sugerencias en cuanto a “medios alternativos de solución de controversias y su apoyo a las modificaciones que pretenden hacerse al servicio notarial”.

-¿Qué le pareció el estudió de la Fiscalía?

- Las conclusiones del estudio son interesantes en cuanto a buscar el desarrollo económico del país que me parece que es un interés muy legítimo, pero el sesgo con el que se plantea es un poco erróneo, en la medida en que no privilegia el aspecto importante de seguridad jurídica que brinda la función notarial. Considera el servicio como un producto que es objeto del mercado y consecuentemente materia de competencia para considerar cuál puede ser la mejor forma o la más económica forma de brindarlo.

- A su parecer, ¿existen falencias en el sistema notarial chileno?

- El sistema chileno, como todos los sistemas notariales, está supeditado a una evolución, tiene formas de ejercicio que en atención a la situación que prima en el mundo deben irse adecuando un poco más, hay algunas actividades donde el notariado chileno podría participar más para apoyar económicamente el país, y me refiero en específico a las actuaciones que tienen que ver con los actos no contenciosos, muchos de los cuales se dilucidan en los tribunales y bien podrían dilucidarse en las notarías.

Tales como las asociaciones testamentarias donde no hay conflictos, a los predios en cuanto respecta su dimensión que pudieran tener conflictos, como sucede por errores de medición, aspectos que tienen que ver con la aclaración de los nombres de las personas en cuanto a su omisión o forma, eliminando algún nombre por x o y razones. Cosas así se pueden hacer también ante notario.

- ¿La modernización actual es suficiente para el servicio notarial?

- No, no es suficiente, hay que seguir avanzando, pero he podido visitar oficinas notariales y veo que los instrumentos que se otorgan por los particulares en las notarías de inmediato ya son objeto de digitalización.

Entonces, no veo que estén anquilosados, veo que no están en un estado ideal.

Pero veo también, que están trabajando en pro de ir avanzando en ese proceso, porque a todos los notarios con los que he tenido contacto los veo conscientes de esto.

- ¿Cree que se debe flexibilizar la creación de nuevas oficinas?

- El notario tiene que tener la posibilidad de vivir de su profesión, si tiene la posibilidad de vivir de su profesión va a ser absolutamente imparcial e independiente y autónomo en su juicio, porque no estará vinculado con ningún factor de poder económico o gubernamental.

Un número excesivo de notarios puede generar una oferta excesiva de fe pública, ante no necesariamente una demanda correlativa.

Mientras más notarios haya, no garantizamos que más servicios notariales se den ni mejor tampoco.En este caso, un mayor número, sin esa reflexión de la conveniencia, estaría provocando una menor calidad en el servicio notarial.

- Los gobiernos anteriores han intentado reformar el sistema notarial, y por sobre todo la selección, ¿cómo ve ese tema?

- A través de la Unión Internacional del Notariado, estamos trabajando para que el acceso a la función sea sobre la base de méritos y conocimiento.

- ¿Por qué un notario debe ser abogado, a diferencia de Estados Unidos donde no es requisito?

- La diferencia sustantiva entre un sistema anglosajón y un sistema continental como el chileno, es que el primero solamente deja constancia de que alguien firmó, ¿Qué firmó? Lo que decidió ¿Se ajusta a la normativa? No lo sé, porque la normativa se creará en la medida que haya conflicto o no.

En el sistema continental, es indispensable que un notario sepa la norma para que el acto sea verificado por un conocedor de la ley y además que deje constancia de que se cumplió y dé fe de que se cumplió. En este caso, nos evitamos con la presencia notarial mayor número de litigios. Mientras que en el caso estadounidense todos los asuntos son litigables.

- ¿Existen documentos que pudiesen eliminarse del proceso notarial?

- Si lo que hacemos es tomar tal cual la sugerencia económica imperante en el planeta, de que los actos de los particulares se vayan por el lado más inmediato sin la presencia de un funcionario de fe pública, estamos dejando a la posteridad y, consecuentemente al bolsillo del particular, la necesidad de tener que acudir a una autoridad certificante.