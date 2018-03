US$71 millones es el fideicomiso que Alfredo Moreno adjudicó a Compass

Actualidad

El futuro ministro de Desarrollo Social subrayó que el contrato va más allá del mínimo exigido por la ley.

Siguiendo el ejemplo de su nuevo jefe, el presidente electo Sebastián Piñera, el futuro ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, anunció hoy la creación de un fideicomiso ciego para gestionar su patrimonio durante el tiempo que desempeñe sus funciones como secretario de Estado.

Y la entidad financiera escogida para administrar sus activos declarados por US$ 71 millones fue Compass Group.

A través de un comunicado, el ex líder de la CPC precisó que el arreglo contempla un primer contrato entre él y la compañía por un monto equivalente a US$ 51 millones, y un segundo contrato por los US$ 20 millones restantes entre Compass y AMC Consultores Limitada, la sociedad que administra los activos financieros de su familia.

En cuanto al origen de los activos, Moreno informó que provienen “de la liquidación de activos financieros que realicé con anterioridad a esta fecha”.

Por último, y al igual como lo hizo el propio presidente este miércoles, el futuro secretario de Estado subrayó que el acuerdo va más allá del mínimo exigido por la ley. “En nuestro interés de cumplir con el espíritu de la Ley de forma más rigurosa, se liquidaron y entregaron en los mandatos de administración, sin distinción, los activos financieros nacionales y extranjeros”.