Valdés pone foco en instituciones: “Quizá nos falta actualizarlas”

El exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, fue uno de los expositores invitados en un panel del seminario de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), denominado “Claves para construir un Chile mejor”, en el que compartió escenario con el exministro de Educación, Harald Beyer, el titular de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, y la directora ejecutiva de Chile 21, Gloria de la Fuente.

En su intervención, el economista realizó una serie de advertencias en tópicos como transparencia, funcionamiento de las instituciones e institucionalidad fiscal.

“Nuestras instituciones, en general, están bajo cierto estrés porque no están funcionando tan bien como debieran porque quizá nos falta actualizarlas. Me encantaría que las instituciones fueran como el Banco Central, que hace lo que tiene que hacer y no hace lo que no tiene que hacer”, señaló al inicio del debate.

En esta línea, profundizó en que organismos públicos como la Contraloría, el Tribunal Constitucional (TC) o los mismos alcaldes están “haciendo mucho”, lo que da cuenta de que al parecer “les queda chico el anillo donde están”.

“Eso es un problema en Chile, estamos siendo un poco lentos en actualizar nuestras instituciones. Mientras que hay algunas que hacen muy poco en otros ámbitos”, dijo, pidiendo actualizar el rol de algunos organismos para hacerse cargo de las nuevas dinámicas, ya que algunas están “saliéndose de sus límites o están demasiado adentro de sus límites”.

El también académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica señaló que considera “falso” decir que primero hay que crecer y luego distribuir la riqueza y que no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo.

En esa línea, planteó que debería generarse una acción “más concertada” entre el sector público y el privado para impulsar el desarrollo, con el foco puesto en mejorar la educación.