Valente: “Incluimos aspectos para que la Ley sea operativa y no frustre expectativas”

Actualidad

Secretario de Estado desestima intromisión a la libertad de negocios entre privados por el fracaso de los intentos de hacer voluntario un pago oportuno.

Satisfacción y alegría hubo ayer en el Ministerio de Economía tras la promulgación de la llamada ley de pago a 30 días, una iniciativa que busca beneficiar al mundo de las pequeñas y medianas empresas (PYME), del momento que fomenta el pago de proveedores en un plazo específico. Y las palabras del titular de la cartera, José Ramón Valente, lo evidenciaron en todo momento: “Solo cuando uno ha estado tramitando un proyecto en el parlamento y puede notar la complejidades que eso tiene, con las distintas opiniones, el paso de una cámara a otra, luego en comisiones mixtas, recién ahí logra entender por qué los ministros están tan contentos cuando logran aprobar una ley”.

- ¿Qué tan satisfecho quedó con el proyecto final?

- Estoy muy satisfecho, porque al final uno no siempre logra el óptimo para cada uno de los involucrados, sino que tiene que lograr un buen acuerdo y eso creo que lo logramos.

Cada una de las partes puede haber tenido ambiciones de que el proyecto contemplara algún aspecto distinto, pero cuando uno ve que en la inauguración de esta ley están las pymes, las mismas grandes empresas, el gobierno y los parlamentarios, uno no puede estar menos que satisfecho.

- ¿Se soluciona finalmente para las PYME el problema del pago a proveedores?

- Ahora, hay que implementar la Ley y hay que hacerlo bien. Nosotros en el Ministerio vamos a poner un equipo grande para que esta Ley se implemente y que finalmente se solucione el problema, no queremos que sea una Ley muerta. Y por eso es que nos tomamos también tanto tiempo en pensar bien el problema, porque incluimos muchas aristas que no estaban antes, como por ejemplo la guía de despacho electrónica o el hecho de que haya invariabilidad en el monto de las facturas, de modo de que si se accede a un factoring, no se le reste la tasa de interés. Hay muchos aspectos nuevos que fueron incluidos para que esta Ley sea operativa y no nazca como algo que era una gran expectativa y que después frustre esa expectativa.

- ¿Qué garantiza el funcionamiento del registro que se llevará en los casos donde se acuerde un plazo mayor a los 30 días?

- El registro lo hicimos simplificado, donde no se va a tener que registrar el contrato entero sino algunas características y va a ser digital. Vamos a recibir información como el monto, el sector económico, el plazo y sobre las empresas que lo suscriben. Eso nos permite hacer las estadísticas necesarias para al cabo de doce meses saber si estas son la mayoría de las transacciones, o si son un porcentaje pequeño, y a qué plazo y en qué sectores eventualmente podemos tener un problema.

- ¿Por qué no avanzó la idea de prohibir el uso del IVA Crédito fiscal, uno de los anuncios que se hizo en este mismo lugar?

- El tema del IVA Crédito fiscal es algo en lo que a todos nos hubiera gustado poder avanzar, pero tiene complejidades muy grandes. Se decidió hacer un estudio acabado de parte del Servicio de Impuestos Internos (SII) en doce meses más, y parte de la complejidad es que hay un millón de transacciones de facturas diarias, y el pago de esas facturas a veces se hace al contado, a veces es parcial, o a veces a través de cuentas corrientes.

Entonces, tener un total control no era una cosa sencilla y la verdad es que las opiniones de los expertos fue que mejor diéramos un plazo, viéramos qué ocurría, y si al final existe una solución tecnológica, que se pueda implementar.

Ahora, cuando lo discutimos fue en un contexto en que pensábamos en un plazo de 60 días. Como lo bajamos a 30, es bastante menos relevante, porque lo que hace el que no puedan usar el IVA Crédito es que tengan que pagar en un plazo de más o menos un mes, entre 20 días más o menos.

Cuando estás en infinito o 60 días, el IVA Crédito agregaba mucho, pero ahora a 30 días, no es tanto.

- ¿Pudo hacerse un esfuerzo adicional de parte del Ejecutivo?

- Hicimos todos los esfuerzos por sacar la mejor ley posible. Lo hicimos nosotros, lo hicieron las PYME y lo hizo el parlamento. Yo creo que esta es una muy buena ley.

“No quedaba otra alternativa”

- ¿Qué responde a las voces críticas que apuntan a una intromisión a la libertad de hacer negocios entre privados? Le pregunto porque la SNA ve problemas de constitucionalidad.

- Las leyes están justamente para regular la conducta entre privados, para eso existen, desde la ley de Tránsito a ésta. Se hacen porque vivimos en comunidad y para hacerlo nos ponemos ciertas normas y creo que después de todos los intentos de hacer que en forma voluntaria este sistema funcionara, y que fracasaron, no quedaba otra alternativa que establecer una ley que todos cumplieran. Y creo que así lo entendieron también los grandes empresarios, por ejemplo de la Sofofa, que han sido bastante claros en decir que habrían preferido que esto fuera voluntario, pero entienden, que después de 15 años de intentar que esto fuera voluntario y de que no funcionara, que se haya legislado sobre este tema y sobre esa base es que esta ley tiene el mérito suficiente.