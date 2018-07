Valorada trayectoria financiera y rol clave en el destape del caso Aurus preceden a nueva Tesorera

Actualidad

La ingeniera comercial, que trabajó 25 años en el Banco Internacional, llega a la Tesorería para liderar la modernización del servicio y avanzar en automatización.

Llegó en abril de 2016 como asesora de riesgo y a los seis meses, el fruto de su trabajo se había traducido en la detección de uno de los mayores escándalos del mercado financiero local. Ximena Hernández, hoy Tesorera General de la República, fue la encargada de detectar el fraude por US$ 35 millones que perpetró el exgerente de inversiones y exsocio de Aurus, Mauricio Peña, al modificar las valorizaciones de activos a dos de los fondos que administraba.

La ingeniera comercial de la Universidad Católica, que ya en ese momento contaba con una trayectoria de 25 años en el Banco Internacional, fingió desconocimiento técnico en la materia para desenmascarar la negligente labor de Peña, según relató a la PDI el 6 de octubre de ese mismo año.

A detallar su táctica en esa ocasión, afirmó que fue darle a entender a Peña que “yo no sabía nada de valores de mercado, lo que no es efectivo”.

Ocultado su diplomado en finanzas, y que durante los últimos cinco años había ejercido como gerente de control financiero en el Banco Internacional, Hernández logró determinar que Peña “le enviaba mediante correo electrónico a la empresa Compass los precios a cambiar”.

El caso marcó quizás el momento más mediático de su dilatada carrera en el sector financiero nacional, donde se desempeñó en diferentes cargos ejecutivos y gerenciales, todos relacionados al área de riesgo.

Fuentes que conocieron de su trabajo en Aurus aseguran que dicha experiencia fue “triste”, ya que “levantar una estafa de un gerente y socio en ese entonces, y ver cómo, producto de esta estafa, de la magnitud significaría el cierre de los fondos involucrados, no fue fácil, pero primó el sentido del deber y el profesionalismo”.

Si bien para quienes compartieron con ella, su conocimiento la posiciona como una profesional “que claramente está por sobre la media”, en su entorno reconocen que su rol en el caso “en alguna medida incidió en la decisión” de arribar al sector público.

Otra persona cercana a Hernández desde sus años en el Banco Internacional, remarcó que “ella trabajó con riesgos de mercado muchísimos años, por tanto la de Aurus es solo una muestra de su experiencia, la capacidad y dominio en la materia. Si la empujó o no, si la hizo más conocida, eso no lo sé, pero el conocimiento de Ximena no nace en Aurus, viene de mucho antes”.

Desde Family Shop, la empresa de retail minorista donde trabajaba como gerenta de administración antes de asumir, un alto ejecutivo que prefirió no entregar su identidad, la definió como una profesional que “tiene capacidades de sobra. Aquí fue una profesional hasta el último día, donde trabajó hasta el final como si fuera acabo del mundo, por tanto claramente es una gran profesional y sus capacidades son muy amplias”.

Consultada por Diario Financiero, Hernández explicó su llegada a la TGR: “Me interesaba poder cooperar en el área de mi especialidad en el desarrollo de Chile, por lo cual, y como ya lo he expresado, es un orgullo que su excelencia el Presidente de la República haya pensado en mí para este cargo”.

“He trabajado gran parte de mi vida profesional en el sector financiero-bancario y, por ende, su correlato en el sector público es la Tesorería, me interesa cooperar y continuar impulsando la modernización de este servicio y los mecanismos de gestión de riesgo y control que se necesitan”, agregó.

Family Shop, su breve paso por el sector privado

Luego del revuelo que significó en su carrera el caso Aurus, la hoy nueva Tesorera General de la República se mantuvo ligada al sector privado, aunque su paso fue quizás más breve de lo que ella misma pudo imaginar.

Al terminar su asesoría con la administradora general de fondos, fue el gerente general de Family Shop, Jorge Moreno, quien la llevó a trabajar a la firma dedicada al retail minorista. Su cercanía tras 12 años de trabajo conjunto en Banco Internacional, dicen quienes conocen al ejecutivo, pesó a la hora de atraerla a la compañía.

"Ella trabajaba en riesgo, y siempre su trabajo fue de primera calidad como un profesional de alto rendimiento. Aquí en Family Shop fue un personaje que colaboró y aportó, y aunque lamentamos su partida, le deseamos el mejor de los éxitos en este desafío que es importante e interesante, y no me cabe duda que lo va a hacer bien", comentó un ejecutivo de la firma.

Hernández trabajó cerca de un año en Family Shop, y define esa experiencia como "un contacto con el sector privado".