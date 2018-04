Vidal: “El principal logro del gobierno es haber dividido a la oposición con las comisiones”

Actualidad

El exvocero de gobierno comenta que el Presidente quiso llevar la discusión legislativa a donde es mayoría, en La Moneda.

Para el exministro Francisco Vidal (PPD), el gobieno hizo una buena instalación, aunque “se demoraron un poco en algunas áreas”.

En este primer mes, distingue, las diferencias producidas por la agenda valórica, deben permitir que el Presidente tenga “todo el derecho a tomar decisiones en las más diversas materias”, que “no puede mirar para el techo para evitar diferencias en su base de apoyo, las diferencias ya existen, hay que administrarlas, pero no prohibirlas ni hacerse los lesos”.

Asimismo, el exvocero advierte que para cualquier mandatario tener una coalición de cuatro partidos es un puzzle que “no es fácil de armar”.

- ¿Cómo se arma este puzzle en Chile Vamos?

- Tenemos cuatro derechas en Chile. Tenemos la derecha empresarial, cuyo candidato es Alfredo Moreno; la derecha liberal, encabezada por Felipe Kast; la derecha social y compasiva del senador Ossandón; y la derecha, en lenguaje de Vargas Llosa, cavernaria que representa José Antonio Kast.

Esas cuatro derechas obviamente tienen opiniones distintas sobre determinadas materias. El mejor ejemplo es la Ley de Identidad de Género.

Las cuatro derechas comparten algo: la defensa del modelo económico neoliberal, pero difieren en las denominadas agendas valóricas. En consecuencia, el gobierno tendrá que administrar esas convergencias y esas divergencias.

- ¿Cuál considera el principal logro de este primer mes de gobierno?

- Su principal logro político es haber dividido a la oposición con respecto a las comisiones.

- ¿Cree que el PS actuó bien al restarse de las mesas de trabajo convocadas por el mandatario?

- Actuaron bien. ¿Dónde el gobierno es mayoría? En La Moneda. ¿Dónde es minoría? En el Parlamento. ¿Dónde quiere discutir a través de las comisiones el gobierno? En La Moneda. ¿Dónde queremos discutir la oposición? En el Parlamento, porque somos mayoría en el Parlamento y minoría en La Moneda.

- ¿El PPD debería tomar una postura similar?

- De hecho, la tomaron los diputados y la mayoría de los senadores. Otra cosa es que hay gente que se arranca con los tarros.

El trabajo prelegislativo no es para escribir un paper, los cinco temas bien elegidos por Piñera es para transformarlos en ley o mejorar las que hay. Eso se llama trabajo prelegislativo, siempre ha existido, pero quien define al interlocutor de la oposición no es el gobierno, es la propia oposición. De lo contrario, puede pasar lo siguiente: en la comisión de Infancia Jorge Burgos y Patricio Walker pueden llegar a un acuerdo con el gobierno, pero el senador Huenchumilla les dijo por el diario que no los representa. ¿De qué sirve el acuerdo de Walker y Burgos cuando el que vota es Huenchumilla?