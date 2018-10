Votación de reforma tributaria quedaría para marzo ante alta carga en comisión

Actualidad

Exdirector del SII Michel Jorratt señaló que la reforma generará un impacto fiscal de US$ 1.000 millones por año, criticando que es “regresiva”. Sesión tuvo que ser suspendida.

Se esperaba que el inicio de las audiencias en la comisión de Hacienda de la Cámara para analizar el proyecto de reforma tributaria fuera una jornada tranquila, con un análisis técnico de la mano del exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorratt, y el extesorero general de la República, Hernán Frigolett. Sin embargo, aquello disto de ser así.

La polémica se tomó la comisión luego de la ponencia del extitular del servicio, quien acusó que la reforma era “regresiva” y que inclusive la recaudación se reduciría en US$ 1.000 millones por año, producto de que -señaló- la recaudación por la implementación de la boleta electrónica no se lograría.

La exposición del ingeniero -que duró un poco más de 10 minutos- crispó los ánimos en el oficialismo. Los diputados de la UDI, Patricio Melero, y de Renovación Nacional, Alejandro Santana, acusaron que la presentación estaba “llena de inexactitudes” y solicitaron la palabra para pedir aclaraciones a Jorratt.

Sin embargo, en ese momento el presidente de la instancia, el DC Pablo Lorenzini, intervino para pedir a los legisladores que no perseveraran en sus cuestionamientos, ya que aún estaba pendiente la intervención de Frigolett y el acuerdo era destinar otra sesión para que los expositores respondieran sus consultas.

Ante la insistencia de los parlamentarios oficialistas, los opositores Giorgio Jackson (RD) y Pepe Auth (exPPD) levantaron la voz pidiendo continuar con la sesión para escuchar la exposición del extesorero. Ante la falta de acuerdo y al cumplirse la hora límite de la citación, Lorenzini optó por suspender la comisión.

“No se pongan nerviosos, tendremos harto tiempo para discutir el próximo año”, dijo Lorenzini a los presentes.

Justamente, la alta carga de la comisión -que debe analizar temas como el proyecto misceláneo pro inversión, la reforma a Aduanas y el Sistema Táctico de Operación Policial, entre otros- forzaría a la instancia a postergar hasta marzo la votación en general del proyecto. Así lo reconoció Lorenzini tras la accidentada sesión.

“Tenemos varios proyectos en carpeta para analizar en la comisión. Además, hay poco tiempo porque hay que discutir aún el Presupuesto y en diciembre el reajuste del sector público. Todo apunta a que en marzo recién se votará la idea de legislar”, aseveró.

De hecho, Lorenzini recordó que hay casi 70 expositores programados para intervenir sobre el proyecto del Ejecutivo. La próxima semana la comisión definirá las ponencias que serán aceptadas.

El factor Núñez

La postergación de la votación de la idea de legislar no es un hecho superfluo. En marzo cambiará la presidencia de la comisión la que -según acuerdo de la oposición- pasaría a ser liderada por el diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez.

El legislador por la Cuarta Región ha sido uno de los principales opositores al proyecto del Ejecutivo en la comisión de Hacienda y estaría a favor de rechazar la idea de legislar si el Ejecutivo no realiza cambios a la iniciativa.

Los dardos de Jorratt

En su presentación, el exdirector del SII aseguró que hay una “disociación” entre el discurso y el texto del proyecto de ley, ya que hay un “retroceso” tanto en progresividad como en equidad horizontal.

“No hay una real simplificación ni modernización del sistema. Hay un retroceso en recaudación y se debilita la administración tributaria”, aseguró.

Sus críticas más duras apuntaron a la recaudación de la boleta electrónica, asegurando que no se puede homologar la experiencia de la factura electrónica -que recaudó más de US$ 1.000 millones desde su puesta en marcha- ni la incorporación del voucher de las tarjetas de crédito como boletas de compra.

“Además, hay medidas que tienen costo y no están cuantificadas en el informe financiero, como el Dedecon, la nueva definición de gastos aceptados, el impuesto de 20% a ganancias de capital, entre otros. En definitiva, el proyecto es deficitario en alrededor de US$ 1.000 millones anuales”, cerró el ingeniero.

Frigolett cuestiona efectividad de boleta

Si bien el extesorero general de la República, Hernán Frigolett, no pudo exponer en la comisión de Hacienda de la Cámara por el proyecto de modernización tributaria, sí dejó a disposición de la instancia su exposición, en la que -al igual que Michel Jorratt- centró sus críticas en el efecto de la boleta electrónica en la recaudación.

El economista señaló que hay "dudas" de que se logre recaudar US$ 1.100 millones con la medida, ya que eso asume que hay una "evasión desmedida" la cual –dijo- no es tal. "Cuando hay evasión, no se concentra en el final de la cadena, sino que al inicio y esos flujos no se revertirán porque se imponga la boleta electrónica", aseguró.

Para Frigolett, la mayor evasión se concentra en la cadena de productos frescos agropecuarios y de la pesca, de acuerdo a las cuentas nacionales que publica el Banco Central, "y requiere de mayor intensidad de recursos desplegados territorialmente para lograr una fiscalización efectiva". "Implementar la boleta electrónica será bastante complejo por la infraestructura y la cultura arraigada en las micro empresas", afirmó.