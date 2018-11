Walker llama a reforzar potencial exportador de La Araucanía

Actualidad

El secretario de estado subrayó que, “en la Araucanía hay 1.000 hectáreas por plantar”, destacando el potencial de la zona.

“Tenemos que transformar a La Araucanía en una región agro exportadora, sumando a los Lagos, los Ríos, Aysén y Magallanes. Tiene el clima, el suelo, el agua y tiene el 90% de las comunidades mapuches que quieren integrarse al sector exportador”. Así lo enfatizó ayer el ministro de Agricultura, Antonio Walker, en el marco de la inauguración de la temporada 2018-2019 de exportaciones frutícolas, que ascendería a US$ 6.500 millones.

El secretario de Estado destacó que cada diez años la zona productora de fruta fresca se corre 100 kilómetros hacia el sur, advirtiendo que no es posible que el Maule exporte US$ 2.300 millones y La Araucanía tan solo US$ 300 millones.

En este marco, el ministro precisó que las pérdidas ocasionadas por la granizada que afectó a unas 4.100 hectáreas en las “zonas rojas” de la región de O´Higgins y el Maule hacia la precordillera -por un monto entre US$ 100 millones a US$ 120 millones- no perjudicará el total de exportaciones del sector.

“Esto va a tener un impacto regional en la economía, no un impacto nacional porque no está en duda el poder emplear 800 mil personas, ni en poder exportar los US$ 18 mil millones, tampoco el crecimiento de la agricultura chilena que va a ser sobre el 5,5%”, recalcó.