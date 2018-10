Ximena Fuentes: “Este va a ser un fallo muy citado en el ámbito internacional”

Actualidad

La experta explica que estos fallos son inapelables. “Esta es la única instancia, no hay otro tribunal sobre la Corte de La Haya”.

- ¿Chile debería retomar el diálogo con Bolivia?

- Este fallo es importante porque señala que no hay una obligación jurídica de parte de Chile de negociar un acceso soberano al mar para Bolivia. Esto sin perjuicio de que las partes voluntariamente quisieran conversar y mantener relaciones. Y eso es, precisamente, lo que Chile siempre ha señalado.

- ¿Qué tan relevante para ello sería retomar las relaciones diplomáticas?

- Bolivia fue quien rompió relaciones diplomáticas, en los años ‘60, con Chile; las retomó por un escaso tiempo para la negociación de Charaña y luego las rompió otra vez, así es que ellos tendrían que dar el primer paso. Bolivia es la que ha puesto sobre la mesa esto de romper relaciones diplomáticas como una manera de forzar a Chile a otorgarle algo relativo al acceso soberano al mar.

- ¿Esto genera jurisprudencia internacional?

- Absolutamente. Yo creo que va a ser un fallo muy citado en el ámbito internacional, porque desarrolla la idea de qué significa una obligación de negociar y cuándo surge. Este fallo hace un examen detallado de cada una de las posibles fuentes de una obligación, señalando los requisitos, que no son fáciles, para establecer una obligación de negociar. La corte dice que tiene que haber una intención muy clara y expresa de los Estados y eso, en este caso, no existió. Por el hecho de sentarse a conversar no existe automáticamente una obligación jurídica de negociar.

- ¿Bolivia podría apelar a otro organismo?

- Estos fallos son inapelables. Así es que esta es la única instancia, no hay otro tribunal sobre la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

- ¿Este fallo cierra el debate interno acerca de salirse del Pacto de Bogotá?

- No sé si lo cierra. Es un fallo que nos dio a nosotros por vencedores en este momento. Obviamente, la discusión que se quiere hacer sobre el Pacto de Bogotá no tiene que ser en medio de la contingencia de un fallo, creo yo. Y, por lo tanto, creo que es absolutamente legítimo que en el futuro tengamos esa discusión.

- Sin embargo ese debate se levanta públicamente, en situaciones como esta.

- Exactamente. Y lo que yo digo es que cualquier debate debe ser más allá de la contingencia de un caso en particular.