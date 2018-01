Buen 2017 para el comercio exterior: Chile cierra con el mayor superávit comercial en seis años

Comercio exterior

Saldo de la balanza comercial superó los US$ 6.900 millones en el ejercicio.

2017 fue un buen ejercicio para el comercio internacional de Chile, con un saldo positivo de balanza comercial que no se observaba desde hace seis años.

Según el Banco Central, el superávit comercial del país alcanzó los US$ 6.908 millones el año pasado, su mayor nivel desde el año 2011.

El mayor dinamismo se explicó por una fuerte recuperación de las exportaciones chilenas, que se incrementaron 12,7% el año pasado, una expansión no vista desde el 2011, totalizando US$ 68.306 millones, su valor más alto desde 2014. Asimismo, dejaron atrás cinco años de caídas.

En línea con el mayor precio del cobre el año pasado, que lo llevó a superar los US$ 3 por unidad durante gran parte del año, los envíos mineros anotaron un avance de 20,3%, dejando atrás cinco años de mermas. Así, ascendieron a US$ 37.153 millones. Las exportaciones del metal rojo, en tanto, crecieron 21,2% el año pasado, expansión inédita desde el 2010, a US$ 34.000 millones en valor.

Las exportaciones de hierro y plata se recuperaron a tasas de 23,6% y 33,2% el año pasado, respectivamente, mientras que los envíos de oro se redujeron en un 19,2%.

Los envíos industriales crecieron 7,7% en el período, superando dos años en hilera de caídas. En tanto, los productos agropecuarios y los forestales anotaron caídas en 2017, de 7% y 2,4%, respectivamente.

Importaciones también crecen

Pero no solo para los envíos fue un buen ejercicio. Los ingresos de bienes y servicios anotaron su mayor variación desde 2011, al avanzar 10,8% en 2017, totalizando US$ 61.399 millones el año pasado.

En el detalle, las importaciones de bienes de consumo superaron tres años de caídas y se expandieron 18,1% en 2017, de la mano de un alza de 17,2% de los bienes durables (como automóviles, televisores y electrodomésticos).

Mientras que las importaciones de bienes de capital -un indicador que sirve para anticipar el comportamiento de la inversión a futuro- dejó atrás cuatro años de contracciones y creció 3,4% el ejercicio recién finalizado, de la mano del aumento del ingreso de camiones y vehículos de carga (27,4% año a año), buses (26,5%) y maquinaria para la minería y la construcción (12,6% interanual).