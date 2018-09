Canciller busca que empresas chinas busquen nuevas inversiones en Chile

Comercio exterior

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, se reunió con el vicepresidente de China, Wang Qishan, y con el canciller de esa nación, Wang Yi

En el segundo día de su visita a China, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, sostuvo importantes encuentros con altas autoridades de gobierno. El secretario de Estado fue recibido por el vicepresidente de China, Wang Qishan, y con el canciller Wang Yi, lo que puede ser considerado como una señal del buen nivel que han alcanzado las relaciones entre ambos países.

Chile y China han alcanzado una alta afinidad y diversificación en sus relaciones, que van más allá de lo comercial. "En muchos elementos que tienen que ver con convicciones profundas, además de tener una historia que nos une. El año 2020 se van a cumplir 50 años de relaciones diplomáticas. Eso nos une, nos compromete y nos obliga a proyectarnos con mucha ambición hacia el futuro, a través de acciones bien concretas", destacó el Canciller.

Dentro de esto, se comenzará a trabajar en el plan de acción Chile-China 2019-2021; además, a generar lazos entre la Agencia de Cooperación internacional de Chile (AGCI) y la recién creada Agenda de Cooperación china; y en la agenda de celebración de los 50 años del establecimiento de las relaciones bilaterales.

El canciller Ampuero señaló también que para Chile "es muy grato saber que compartimos plenamente con China su apreciación, valoración y práctica del libre comercio y respeto a los mercados abiertos". Agregó que este "es un asunto no solamente de convicción profunda, no solamente de teoría, no solamente de buenos sentimientos. Es también algo que se refleja en que gran parte de nuestro desarrollo de los últimos decenios en Chile ha sido gracias al libre mercado, a los mercados abiertos, al libre comercio".

A primera hora de la mañana el ministro se reunió con directores ejecutivos de importantes empresas que invierten en Chile: Shi Yanbiao, presidente de State Power Investment Overseas Corporation; Wang Bo, vicepresidente CHEC; Chris Martin, vicepresidente de expansión de MOBIKE; Sun Yu, Chief Overseas Business Officer Bank of China; y Chen Jianhua, Executive director of Overseas Investment Joyvio Group.

Sostuvieron un diálogo respecto a su experiencia como inversionistas en Chile. Valoraron la estabilidad y la solidez institucional política y económica de del país e intercambiaron opiniones sobre oportunidades para aumentar el flujo de inversiones chinas en nuestro país.

El canciller Ampuero viaja a Japón para continuar con esta gira al Asia.