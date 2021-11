Caso pasaportes: embajador en China recibe queja de Aisino, que le aseguró cumplir con todos los requisitos de licitación

Comercio exterior

El embajador de Chile en China, Luis Schmidt, recibió este martes en la embajada en Beijing un llamado de la firma Aisino, en el que le transmitieron su molestia por la decisión del Registro Civil chileno de dejar sin efecto la licitación que les había adjudicado para la elaboración de pasaportes.

Schmidt indicó que recibió con sorpresa la llamada: "Sé lo mismo que ha salido en Chile en la prensa y lo veo con preocupación, porque hoy me llamaron de la empresa Aisino para manifestar su desazón. Obviamente que los escuché atentamente, porque fui yo quien los llevó a Chile".

Señaló que "probablemente ellos podrán ejercer, como he leído en la prensa en Santiago, acciones que pudieran tomar como compañía, aunque no fueron tan taxativos, así que no voy a opinar más detalles. No tengo ninguna versión oficial tampoco de las autoridades de Chile ni he recibido instrucciones al respecto".

El embajador manifestó que de la conversación queda claro que "ellos están muy inquietos respecto al tema, los escuché y nada más. Me transmitieron lo mismo que en Santiago, que van a tomar acciones para proteger sus derechos y yo les dije que Chile es un país democrático y que cumple sus temas legales y que, por lo tanto, cualquier persona que se sienta afectada puede ejercer sus derechos legales. Pero no me metí en ese tema, no me corresponde, solo les recibí su inquietud".

Consultado si cree que el tema puede afectar las inversiones en otras áreas que tiene China en nuestro país, dijo que "esta es una noticia que está recién en desarrollo, no sé qué alcances puede tener esto acá, pero obviamente que no es una buena imagen, porque lo que plantean ellos, aunque no sé si es 100% real, es que cumplieron todas las bases de la licitación. Pero no tengo los antecedentes para decir si cumplieron o no".

Schmidt comunicará en las próximas horas a la Cancillería lo sucedido, pedirá antecedentes e instrucciones de los pasos a seguir.