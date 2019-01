Chile cerró 2018 con superávit comercial sobre los US$ 5.000 millones

Comercio exterior

Pese al saldo positivo, el registro es un 32% menor al desempeño alcanzado el año pasado.

El buen dato del Imacec de noviembre, el cual superó todas las expectativas, no fue la una noticia positiva que recibió la economía chilena esta mañana. El Banco Central detalló que el 2018 terminó con un superávit comercial de US$ 5.378 millones.

Pese al saldo positivo en la balanza, el registro es un 32% menor al desempeño alcanzado el año pasado, de US$ 7.922 millones. Esto, luego que las internaciones crecieran 14,3% hasta los US$ 70.104 millones, alza superior al avance de 9% de los envíos, que acumularon US$ 75.482 millones en los doce meses del ejercicio anterior.

Pese a los efectos de la guerra comercial fueron las exportaciones de cobre las que motivaron la cifra. El metal, el principal producto de exportación, alcanzó exportaciones por US$ 36.495 millones, lo que es un alza de 4,7% respecto al 2017.

En diciembre, el Central detalló que las exportaciones alcanzaron los US$ 6.537 millones, mientras que las importaciones quedaron en US$ 5.941 millones.