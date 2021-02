Chile firma histórico primer Memorándum de Entendimiento que podría derivar en un TLC con los países del Golfo

Comercio exterior

En enero, el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Rodrigo Yáñez, adelantaba que los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) serían una prioridad comercial para Chile este 2021, y hoy las intenciones se materializan.

Como parte de la gira por Medio Oriente que la autoridad comenzó este lunes, hoy se firmó en la sede de la Secretaría General del CCG en Riad, Arabia Saudita, un histórico primer Memorándum de Entendimiento (MoU) para comenzar formalmente a desarrollar estudios de factibilidad para un futuro Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambas partes.

El MoU -firmado por el secretario general de CCG, Nayef Falah M. Al-Hajraf- establece un mecanismo de consultas sobre materias de interés común, así como interés en relacionarse con la Alianza del Pacífico, explican desde la Subrei.

"El MoU constituye una señal muy positiva para la futura profundización comercial con los países del Golfo en el mediano plazo, que representa uno de los principales bloques económicos a nivel mundial", explica el subsecretario Yáñez, quien precisa que esta es una "muy buena noticia", pues va en línea con la estrategia de Gobierno de diversificación de la oferta exportadora y de mercados de destino.

El Consejo de Cooperación del Golfo fue creado en 1981 y es una unión aduanera integrada por Arabia Saudí, Omán, Kuwait, Bahréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Desde la Subrei precisan que "para los países del Golfo, la suscripción de un TLC con Chile les permitiría beneficiarse de la extensa red de acuerdos comerciales que tiene nuestro país con diversas regiones, incluido el Asia Pacífico, Europa y Estados Unidos, lo que facilita a esos países un importante acceso a mercados en condiciones preferenciales, y también como plataforma de negocios".

Cabe señalar que el intercambio comercial entre el CCG y Chile se ha expandido a una tasa anual de un 3,6% durante 2003 y 2020, y el año recién pasado el comercio bilateral alcanzó los US$ 432 millones, registrando exportaciones por US$ 404 ,7 millones e importaciones por US$ 27 millones.

En el detalle, la presencia chilena en el CCG destaca en el ámbito de frutas y productos del mar, siendo el principal proveedor de manzanas deshidratadas, salmón congelado y mejillones. La subsecretaría precisa que en los últimos 18 años la presencia de los alimentos chilenos en el mercado se ha multiplicado por 3,6 y ha crecido en promedio un 8% por año.