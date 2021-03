Chile firma primer Memorándum de Entendimiento comercial con Filipinas

Comercio exterior

El subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, recalcó que la acción va en línea con la estrategia nacional de diversificación de la canasta exportadora y de mercados de destino.

De manera virtual y con el objetivo de estrechar las relaciones económicas -tanto comerciales bilaterales como de inversión-, la mañana de este martes Chile suscribió un Memorándum de Entendimiento (MoU) con Filipinas.

Este primer acuerdo en materia comercial entre ambos países tiene como fin la creación de una comisión económica conjunta, la cual permitirá a las partes contar con un marco para la promoción del comercio y la cooperación bilateral económica.

El subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Rodrigo Yáñez, fue el representante nacional en la ceremonia de firma -que tuvo como contraparte al subsecretario del Departamento de Comercio e Industria de Filipinas, Ceferino Rodolfo- y calificó que este primer paso es una señal "muy positiva" para la futura profundización comercial entre los dos países.

"Para la estrategia de diversificación de la canasta exportadora y de mercados de destino estamos trabajando fuertemente con los países del Sudeste Asiático y el MoU que firmamos con Filipinas apunta en esa dirección" dijo la autoridad de Cancillería, recalcando que "es de nuestro interés reforzar y potenciar las inversiones y el comercio con esa región con miras a la reactivación económica".

Filipinas es una economía emergente, que cuenta con 110 millones de habitantes y un PIB per cápita de US$ 9.271. Durante 2020 el intercambio comercial entre ambas naciones fue de US$ 242 millones, lo que implicó que 122 empresas chilenas exportaron al país asiático más de 78 productos y servicios, destacando cartulinas, salmones, inulina, cerezas, vinos, mejillones, cobre y uvas. Hacia el futuro, la autoridad asiática se comprometió a apoyar el interés de Chile de ampliar su canasta exportadora, incluyendo por ejemplo arándanos frescos.

Desde la otra vereda, 185 firmas filipinas importaron 310 productos, como impresoras, unidades de memoria, proyectores, lectores ópticos, entre otros. Además, durante el encuentro, el representante filipino manifestó su interés en una eventual incorporación al TPP-11.

El país es parte de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) -mercado con el cual Chile también busca profundizar relaciones-, y, de hecho, esta mañana los representantes de ambos países abordaron el interés nacional de adherir al acuerdo de libre comercio entre Asean, Australia y Nueva Zelanda (Aanzfta), que cubre un mercado de 679 millones de personas, con un PIB de más de US$ 4,6 billones (millones de millones).

Las autoridades abordaron posibles formas de cooperación para contribuir a la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y para implementar de manera exitosa la "Agenda de Acción de Boracay", iniciativa liderada por Filipinas en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la cual busca promover la inserción de pequeñas y medianas empresas (Pyme) en el comercio internacional.