Chile suma segundo mes seguido con déficit en balanza comercial

Comercio exterior

Este resultado es consecuencia de exportaciones por US$ 5.534 millones frente a importaciones por US$ 5.656 millones.

Con un déficit de US$ 122 millones cerró la balanza comercial del país septiembre, según las cifras publicadas esta mañana por el Banco Central.

Este resultado es consecuencia de exportaciones por US$ 5.534 millones frente a importaciones por US$ 5.656 millones.

En agosto el saldo negativo había sido de US$ 302 millones.

En el caso de la caída de los envíos totales fue determinante el descenso de 17% que experimentaron las ventas de cobre al exterior, que sumaron US$ 2.808 millones.

El mismo descenso, aunque implica una cuantía menor -US$ 248 millones- acusaron las exportaciones agropecuarias.

Las industriales salvaron septiembre con un leve avance de 4% para llegar a US$ 2.195 millones.

Las importaciones, como contraparte, mejoraron de la mano de las ventas de bienes de capital, que subieron 20% para totalizar US$ 1.253 millones -un buen indicador para la inversión local-; el alza de 14% en las compras de bienes intermedios para sumar US$ 2.802 millones; y de las bienes de consumo que avanzaron 5% hasta US$ 1.944 millones.