Delegación de empresas chilenas cierra negocios por US$ 21 millones en gran feria agroindustrial en Dubái

Sin embargo, los negocios proyectados a concretarse durante 2019 llegan hasta los US$ 40 millones, principalmente en frutos secos, superando así lo realizado el año pasado.

Una delegación de 27 empresas chilenas participó en Gulfood 2019, la mayor feria de la agroindustria del Medio Oriente. Hasta Dubái se trasladaron las compañías para concertar rondas de negocios con inversionistas locales, logrando cerrar negocios por US$ 21 millones.

Según comentó el director comercial de ProChile en Dubái, Carlos Salas, el mayor interés de los inversionistas se vio en la nuez.

"La reina sin duda fue la nuez, un producto muy apetecido en la región por su valor nutricional, especialmente consumido en los períodos de ayuno de la comunidad musulmana", explicó.

Según detalló, compañías de otros rubros, como miel, avena y jugos, también cerraron negociaciones, lo que permitió sobrepasar los negocios cerrados in situ el año pasado.

La delegación de este año fue la más numerosa a la fecha, y su oferta estuvo centrada en frutos secos, principalmente nueces. También se mostró la oferta chilena en almendras, pasas, frutos deshidratados, jugo de ciruela, jugo en polvo, avena pelada, avena instantánea, jugos concentrados de uva, de berries y de maqui; miel, aceite de oliva y de nuez, entre otros.

"Esto nos demuestra que las empresas chilenas tienen cada vez más interés en el mercados y ven a Gulfood como la feria más importante de frutos secos del mundo y la más relevante de la zona geográfica en agroindustria", Salas.

A la fecha, hay más de 500 empresas exportadoras chilenas, con una oferta superior a los 750 productos. Actualmente se está desarrollando una campaña internacional para sumar a importadores para comenzar a realiza los primeros negocios en los próximos meses.

En cifras

En 2018, las exportaciones chilenas de frutos secos al mundo alcanzaron los US$ 425 millones, mientras que los envíos a Medio Oriente Medio alcanzaron los US$ 50 millones. A los Emiratos Árabes Unidos, los envíos de nueces alcanzaron los US$ 26 millones.