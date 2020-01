Diciembre dio un respiro a las exportaciones, pero no fue suficiente para revertir la caída anual

Comercio exterior

Por su parte, la balanza comercial registró un superávit de US$ 4.179 millones, lo que fue 10,5 menor al de 2018.

Un positivo cierre de año tuvieron las exportaciones chilenas, las que en diciembre crecieron 1,3% a US$ 6.644 millones, de acuerdo con lo informado esta mañana por el Banco Central.

Esto dio un leve respiro luego de un año para el olvido en términos de intercambio comercial, el cual estuvo marcado por los vaivenes de la disputa comercial entre Estados Unidos y China. De hecho, diciembre se sumó a enero como los únicos meses con cifras positivas en exportaciones.

El mejor desempeño del último mes del año, eso sí no logró compensar, ya que en términos trimestrales este último cuarto fue el que registró la mayor caída de las exportaciones en 2019 con US$ 17.182 millones. Con ello el año cerró en rojo, con envíos totales por US$ 69.682 millones marcando una caída de 7,6%, luego de dos años previos al alza.

En diciembre por rubro los envíos de cobre, registraron un retroceso 2,7% llegando a US$ 3.450 millones, con lo que terminó 2019 con una caída de 8,2% sumando US$ 33.401 millones.

La buena noticia vino de la mano del desempeño agropecuario que evidenció un repunte en diciembre de 53,2% en comparación con igual mes del año anterior con US$ 758 millones. Así el cierre del año fue con avance de 2,2% acumulando en 12 meses US$ 6.559 millones.

En el reporte el ente emisor informó un saldo positivo en la balanza comercial de US$ 4.179 millones a 2019, pese a ello el registro fue un 10,5% menor al registro de 2018.

En el terreno de las importaciones diciembre fue el segundo mes con peor desempeño de 2019 registrando US$ 5.527 millones lo que fue un 17,4% menor en comparación con igual mes del año anterior.

Las con mayor caída fueron las internaciones bienes de capital, que permiten tomar el pulso de la inversión. Ellas registraron en el último mes del año pasado US$ 1.086 evidenciando un retroceso de 20%. Le siguieron las de consumo con US$ 1.473 millones, lo que significó un retroceso de 16,9%.

Tras estas cifras 2019 cerró con una caída de 7,2% de las importaciones totales al sumar

US$ 69.593 millones. Las internaciones de bienes de capital, acumularon US$ 14.589 millones lo que fue 4,7% menor al año anterior. Las de consumo llegaron a US$ 20.064 millones, registrando una caída de 10,8%.

Lo que fue el año

A principios de octubre se esperaba un acuerdo definitivo, entre China y EEUU el que en primera instancia iba a ser firmado a mediados de noviembre en la cumbre de líderes de APEC que se realizaría en Chile.

Pero a mediados de ese mes todo cambió. Xi Jinping decidió continuar las negociaciones, lo que no fue bien recibido por Trump y esto nuevamente tensionó el ambiente. Hasta ese entonces junio había sido el mes en el que más fuerte se dejó sentir las tensiones de la guerra arancelaria entre las dos principales economía del mundo, con un retroceso de 15,8% en los envíos chilenos. Pero tres días más tarde todo cambió. En el terreno local estalló el conflicto social, y fue octubre donde se registró el mayor retroceso del año con un 20,7%.

Desde entonces en el terreno internacional han habido avances entre EEUU y China. Tanto así que se vislumbra un acuerdo con gestos por parte de ambos países. Si bien esto mejoró las perspectivas para los envíos, ahora se sumó la tensión entre Irán e EEUU desatada tras el asesinato del general iraní, Qasem Soleimani.

En desarrollo....