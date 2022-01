Comercio exterior

Las importaciones también se encumbraron hasta cifras no vistas en los últimos años. Celulares y computadores destacaron entre los productos que llegaron desde otros países, según muestran las cifras del Banco Central.

Un año de récord fue 2021 para el comercio exterior chileno. No sólo se alcanzaron cifras inéditas por el lado de lo que el país vendió al resto del mundo, sino que también las compras que se hicieron desde otros países sumaron cifras inéditas, de acuerdo a los registros actualizados este viernes por el Banco Central.

Las exportaciones sumaron el ejercicio pasado US$ 94.705 millones, lo que implica un alza de 29% comparado con lo que fue 2020, el período que estuvo marco por la propagación del Covid-19 en el orbe.

Como contraparte, las importaciones alcanzaron a US$ 83.806 millones, un aumento de 52,1% en doce meses. Un signo más del mayor gasto que hubo en la economía chilena, cuya liquidez se activó en medio de las ayudas estatales y los retiros de fondos previsionales.

El cobre fue definitivamente el motor en el terreno los envíos, pues alcanzó ventas al exterior por US$ 53.424 millones, un 40,6% más que en 2020. Determinante en este resultrado fue el precio del metal, que según informó la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) alcanzó US$ 4,2263 la libra en los mercados internacionales, el mayor promedio anual desde que existen registros (1935).

A lo anterior se sumó la recuperación de los envíos industriales de los dos años anteriores, que totalizaron US$ 29.284 millones, lo que representó un repunte de 15,5%.

Un rol preponderante cumplieron en esta área las exportaciones de alimentos, que también se sobrepusieron a caídas anteriores para alcanzar los US$ 10.693 millones. En este rubro los salmones se lucieron con alzas de 22,3% hasta los US$ 4.857 millones; y el vino embotellado, cuyas ventas subieron más de 8% para llegar a US$ 1.618 millones.

Los embarques del rubro agrícola también superior de recuperación, la que fue de 6,7%, para alcanzar los US$ 6.726 millones. La fruta completó US$ 6.025 millones, 5,6% más que un año antes. Aquí el liderazgo fue de las cerezas, que marcó un récord de US$ 1.807 millones -tras avanzar 13,1%-, que contrastó con una nueva caída por el lado de la uva de 10,8% que las llevo a US$ 917 millones.

El consumo al alza

Tras los números rojos que generó la pandemia, el año 2021 dio cuenta de un notorio repunte de las importaciones. Significativo resultó el aumento de casi 70% de las internaciones de bienes de consumo que totalizaron US$ 27.757,4 millones.

Las adquisiciones desde el resto del mundo de computadores, celulares, televisores, electrodomésticos y vestuario marcaron récord, con montos que fluctuaron entre los US$ 1000 millones y US$ 3.000 millones.

Las compras de bienes intermedios también brillaron al repuntar 54% y alcanzar unos inéditos US$ 45.795,3 millones, como siempre impulsados por los ítemes ligados al petróleo.

A un menor ritmo, aunque no menos importante -pues da cuenta de lo que se espera para la inversión-, las importaciones de bienes de capital avanzaron 40% para sumar US$ 18.290,7 millones. En este grupo sobresalieron las internaciones de camiones y vehículos de carga, equipos computacionales y aparatos médicos, con valores entre los US$ 1.000 millones y US$ 2.000 millones en cada caso.