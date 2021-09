En agosto, las importaciones anotan inédito crecimiento y continúa el empuje de las exportaciones de la mano del cobre

Comercio exterior

En el octavo mes del año, las compras desde el exterior exhiben un aumento de 78,9% a US$ 8.611 millones (CIF), mientras que los envíos crecieron 35,3% para totalizar US$ 7.822 millones.

Continúa el impulso de las exportaciones en agosto, con su decimoprimer mes consecutivo al alza. De acuerdo con el reporte del Banco Central publicado este martes, los envíos hacia el exterior anotaron US$ 7.822 millones, lo que significó un aumento de 35,3% en doce meses.

El motor fue la minería con US$ 4.834 millones, donde el cobre fue el protagonista. Las exportaciones del metal rojo aumentaron un 40,5% en el octavo mes del año, con US$ 4.383 millones.

Los productos industriales también exhiben un buen desempeño, con un aumento de 29,7% al sumar ventas en el comercio internacional por US$ 2.594 millones.

En la misma dirección, las exportaciones de productos agropecuarios crecieron un 19% en comparación con el mismo mes del año anterior, para totalizar US$ 393 millones.

A su vez, las importaciones crecieron por séptimo mes consecutivo. Esta vez lo hicieron con un inédito registro de 78,9% en doce meses, con internaciones por U$$ 8.611 millones (CIF)

Los bienes de consumo crecieron 91,6% con US$ 2.588 millones, con los durables liderando con un incremento de 116% para totalizar compras en el extranjero por US$ 1.010 millones. Le siguen otros bienes de consumo con US$ 889 millones y los semidurables con US$ 688 millones. Esto significó un alza de 68,4% y 94%, respectivamente.

En tanto, las internaciones de bienes intermedios aumentaron en agosto 88,3% en comparación con igual mes del año pasado. En ellos, de los US$ 4.403 millones el 28,2% correspondió a importaciones de productos energéticos.

Las importaciones de bienes de capital -que sirven para tomarle el pulso a la inversión- aumentaron en doce meses 43,9%, con compras que ascendieron a US$ 1.621 millones.