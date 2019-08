En las buenas y en las malas: creció comercio de Chile con la Alianza del Pacífico el primer semestre

Comercio exterior

Los envíos a la Alianza del Pacífico aumentaron 6,1% para llegar a US$ 1.959 millones. Perú concentró el 47% del monto, seguido por México con 37% y Colombia con 16%.

La sociedad de Chile con la Alianza del Pacífico se salvó de los números rojos en el primer semestre. De hecho, según el reporte de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales (Subrei), constató que el comercio con el bloque que integran Colombia, México y Perú -además de nuestro país- fue el único que se sobrepuso a la desaceleración derivada de la guerra comercial.

En el período, el intercambio total logró avanzar 0,1% para sumar US$ 4.237 millones, siendo determinante el avance de las exportaciones que también permitió que se redujera el déficit de la balanza comercial a US$170 millones.

Los productos industriales concentraron el 78% de las ventas a los citados socios en enero-junio, al alcanzar US$ 1.519 millones gracias a un incremento interanual de 2%. El sector es fue liderado por los embarques de US$ 345 millones de alimentos procesados, destacando el alza de 18% en los envíos de salmón que llegaron al récord de US$ 95 millones.

Le siguieron en importancia, las exportaciones por US$ 310 millones de productos químicos y por US$ 235 millones de productos metálicos, maquinaria y equipos.

Asimismo, sobresalió el mejor desempeño histórico de los envíos de vino embotellado al bloque.

En paralelo, las ventas mineras sumaron US$ 273 millones, tras un crecimiento interanual de 38%, equivalente a US$ 75 millones. El rubro lo impulsó el cobre que justificó el 99% de sus embarques, al totalizar US$ 271 millones.

Las exportaciones agropecuarias, silvícolas y pesqueras totalizaron los US$ 167 millones gracias a un incremento interanual de 4,6% muy influido por las frutas.

¿Y las importaciones?

Como contraparte, las importaciones desde los países socios de la Alianza del Pacífico disminuyeron interanualmente 4,5% al totalizar US$ 2.278 millones. El 50% provino de México, el 27% de Colombia y el 23% de Perú.

Las compras de bienes intermedios retrocedieron US$ 96 millones en comparación al primer semestre de 2018. Esta situación se explica, fundamentalmente, por el descenso de US$ 90 millones en las internaciones de productos energéticos, que alcanzaron los US$ 340 millones y, en particular, por la no compra de petróleo.

De igual forma, las adquisiciones de bienes de capital evidenciaron un descenso interanual de 8,4% para alcanzar los US$ 301 millones.

Por último, las internaciones de bienes de consumo llegaron a US$ 764 millones, luego de un

incremento de 2,0%.