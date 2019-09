Envíos de cobre repuntan en medio de negativo mes para exportaciones

Comercio exterior

Envíos totales cayeron 4,5%, anotando US$ 5.952 millones. Industria y agroindustria retrocedieron un 17,4 y 9,5%, respectivamente.

Un sorpresivo repunte registraron los envíos de cobre en agosto. Según el Banco Central las exportaciones del metal tuvieron un alza de 10,3%, en doce meses, llegando a US$ 3.068 millones, su mejor cifra desde julio del año pasado. La minería en su conjunto repuntó en el octavo mes un 7,8% a US$3.302 millones.

Para el director ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guajardo, el repunte de los envíos del metal reflejan el cambio en la estructura productiva de China.

"Hay que mirar muy bien lo que está ocurriendo en la industria mundial del cobre, dado que las importaciones de China de concentrado de cobre y de mineral de hierro está en niveles bastante altos todavía", explicó.

Las compras de concentrado de cobre desde China en el octavo mes registraron un repunte de 9,3%, en comparación con igual período del año anterior, según la Aduana de dicho país.

"Si hablamos de cobre refinado, probablemente las cifras muestran una cierta debilidad y de hecho, los datos que informó China sobre importaciones fueron relativamente débiles, pero los de concentrados siguen estando a niveles bastante altos", comentó Guajardo.

En cuanto al comportamiento futuro, el economista de BCI Estudios, Antonio Moncado, mencionó que pese al retroceso de 3,8% de las importaciones de cobre de China, mantiene positivas perspectivas para el cobre en lo que queda del año.

El gerente de Estudios de Sonami, Álvaro Merino, mencionó que en los primeros siete meses del año se han enviado a China 73 mil toneladas menos de cobre en comparación a mismo período del año anterior, registrando 1.568.000 tns.

A septiembre proyecta que el monto exportado nuevamente experimentará un repunte, ante la baja base de comparación dado que el noveno mes de 2018 se enviaron 330 mil toneladas, lo que significó el registro mensual más bajo del año.

En una postura similar, el director de Estudios y Políticas Públicas (s) de Cochilco, Víctor Garay, explicó que el repunte obedece a la baja base de comparación de agosto de 2018. No obstante, dice que China ha experimentado un cambio en la composición de su demanda, elevando la proporción de concentrados de cobre en desmedro de las importaciones de refinado. Es así como mientras las primeras crecieron 10,6% a agosto, las segundas cayeron un 10%.

Eso sí, para lo que queda del año visualiza una caída en el valor exportado del metal rojo debido a una"leve baja en la producción de cobre mina junto al menor precio promedio del cobre durante 2019 respecto de 2018.

Para Gabriel Cestau, de Santander, este cambio en la demanda de China no compensa el debilitamiento de dicha economía y considera que este repunte de agosto es "transitorio".

Lo negativo

El metal rojo fue la excepción en un escenario de caídas del intercambio comercial chileno, golpeado por la guerra comercial. Así, las exportaciones cayeron 4,5% al registrar envíos por US$ 5.952 millones en agosto.

Las exportaciones industriales registraron su mayor retroceso desde fines de 2015. En agosto, cedieron un 17,4% sumando envíos por US$ 2.321 millones.

A ello se sumó la caída de los envíos de la agroindustria, con un retroceso de 9,5% con un total de US$ 329 millones.

Importaciones a la baja ratifican la debilidad de la demanda interna

Una contracción en todos sus segmentos registraron las importaciones en agosto. De acuerdo con las cifras entregadas ayer por el Banco Central, el total de compras de bienes cayó en el octavo mes un 11,4% respecto de igual período del año anterior, al registrar US$ 5.809 millones.

Para el economista de BCI Estudios, Antonio Moncado, la caída que evidencian los bienes de consumo de 13,9% -que llegaron a US$ US$ 1.853 millones- y de capital de 6,7% -con un US$ 1.265 millones- "guarda relación con la menor propensión al consumo de bienes durables y postergación en la concreción de proyectos de inversión privada".

Por producto, en lo que son bienes de consumo destaca la primera caída de bebidas y alcoholes en nueve meses con un 18,8%, al sumar compras por US$ 36 millones.

A ello se suman los retrocesos de las internaciones de automóviles con un 25,2%, vestuario con un 18,2% y de calzado con un 15,1%.

Para Itaú Análisis Económico, el desempeño de las importaciones fue "aun peor" que lo que registraron las exportaciones. "A medida que los precios del cobre se mantienen bajos y la demanda interna sigue siendo débil, esperamos un déficit de la cuenta corriente de 3,2% del PIB este año, pero los riesgos se inclinan a un déficit mayor", dijeron.

El informe de dicha entidad señala que "la caída de las importaciones de bienes de consumo refuerza la expectativa de un consumo débil, las débiles importaciones de bienes intermedios y la caída de las exportaciones de manufactura indican que la actividad industrial no respaldaría al crecimiento".

Respecto de las importaciones de bienes de capital, que en agosto sumaron US$ 1.265 millones, destaca el repunte de 49,6% de buses junto al 10,7% de maquinaria para la minería y la construcción.

Para Itaú Análisis Económico, en términos generales "la moderación de las importaciones de bienes de capital no son un buen augurio para el esperado dinamismo de la inversión".