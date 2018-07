Exportaciones chilenas anotan su mejor primer semestre desde 2011 gracias al cobre

Comercio exterior

El positivo ritmo del sector exportador llevaría a cumplir con la expectativa del Banco Central, con la minería protagonizando su mejor desempeño en seis años.

Un positivo primer semestre protagonizó el comercio exterior chileno, sumándose a las cifras más favorables de la marcha de la economía nacional este año. Así, las exportaciones alcanzaron US$ 39.209,67 millones en el período, lo que implica un 21,6% más que en los mismos meses de 2017 y el mayor avance desde 2011.

El desempeño de las ventas al exterior se vio influido por el salto que registró la minería, que concentró un 53% de la cantidad total y cuyos montos avanzaron 27,4% hasta los US$ 20.687,64 millones en el lapso.

Este resultado respondió principalmente al alza en el precio del cobre -que mejoró 28,3%-, en cuyo marco los envíos del metal escalaron hasta los US$ 18.896,84 millones.

En este escenario, las expectativas del Banco Central de cerrar el año con un total de US$ 78.700 millones en envíos parece cada vez más cercana, ya que -a juicio de los expertos- basta con que en cada uno de los meses que restan las exportaciones totalicen montos similares a los de la primer mitad del ejercicio, en torno a los US$ 6.500 millones.

Así lo cree el gerente de estudios de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Álvaro Merino, quien sostuvo que la meta estimada por el instituto emisor en su último Informe de Política Monetaria (IPoM) “es perfectamente posible”.

De hecho, destacó los incrementos que exhibieron otros de los minerales que se venden al extranjero, como el molibdeno, el nitrato de potasio y el litio, que aumentaron un 70%, 57%, y 46% respectivamente.

En cuanto al papel preponderante que tuvo el metal rojo en la primera mitad del año, Merino precisó que la producción en los cinco primeros meses se ha incrementado en 13%.

Y de cara al cierre del año, proyectó que “con mayores envíos de cobre y precios superiores, estimamos cerrar el 2018 con exportaciones mineras por un monto de US$ 45.000 millones”.

Importaciones se suman al alza

Como contraparte, el Banco Central informó que el valor de las importaciones llegó a US$ 33.697 en el semestre, lo cual implica un alza de 15% en doce meses.

En el lapso, hubo un incremento anual de 20% en las compras de bienes intermedios al sumar US$ 18.180 millones, tras concentrar un 51% del total importado. Sobresalió el alza anual de 27% en la internación de productos energéticos al alcanzar los US$ 5.343 millones. Las de bienes de consumo se expandieron 11% al totalizar US$ 10.197 millones.

Finalmente, las compras de bienes de capital ascendieron a US$6.589 millones al experimentar un alza anual de 9,7%.

Entre estas últimas destacaron el crecimiento las adquisiciones de medicamentos (20%), gasolinas (19%), automóviles (17%), televisores (14%) y carne (11%).

Con todo, el superávit de la balanza comercial alcanzó los US$ 483 millones en junio, con lo que acumula un saldo favorable de US$ 5.511,7 millones en lo que va del año.

En bienes intermedios fue notoria el aumento en las internaciones de concentrado de molibdeno (109%), diésel (38%), trigo y maíz (36%), partes y piezas de maquinaria para la minería y construcción (28%) y aceite lubricante (20%).

Por su lado, los crecimientos anuales más destacables en las importaciones de bienes de capital son en aparatos electrónicos de comunicación (32%), maquinaria para la minería y construcción (19%), aparatos médicos (19%) y motores, generadores y transformadores eléctricos (19%).

Peras podrían aterrizar en China el próximo año

Avances en el proceso de apertura del mercado chino para las peras chilenas informó la delegación de profesionales del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), y la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile AG (Asoex), quienes se reunieron en Beijing con las autoridades de la aduana del gigante del Asia.

"Gracias a este serio y coordinado trabajo, donde también se suma la labor de autoridades chinas, esperamos tener acordado este protocolo en septiembre, y así en diciembre recibir la visita técnica de inspectores chinos en Chile", dijo Rodrigo Astete, jefe de la división de Protección Agrícola y Forestal del SAG.

Si se cumplen los plazos, a partir de 2019 los consumidores chinos podrían comenzar a disfrutar de las peras chilenas.

Otro hito del viaje fue recibir la aprobación de las autoridades a la propuesta chilena para permitir el traslado de paltas producidas al interior de áreas reguladas, para su embalaje en instalaciones localizadas fuera de ellas. Ello, dado que existe acuerdo en que la palta Hass no sería hospedera de la mosca de la fruta.

Rodrigo Yáñez, titular de la Direcon.

Mujeres lideran sólo 4,2% de empresas exportadoras

Un total de 343 empresas fueron lideradas por mujeres en 2017, según el catastro realizado por el departamento de Estudios de las Direcon-ProChile. Esto equivale a 4,2% del total y envíos por US$ 982 millones, es decir, sólo el 1,5% de las ventas chilenas al exterior en el último año.

Por sector, el 58% de sus envíos corresponde a alimentos, donde destacan las ventas de salmón, arándanos, uvas, vinos, cerezas, carne de ovinos, ciruelas, paltas y ostiones.

"La participación de las mujeres en la economía y el comercio exterior es una tarea que asumimos con convicción" dijo el director general de la Direcon, Rodrigo Yáñez, agregando que "hemos fomentado la incorporación de las mujeres al comercio internacional, a través de la negociación de capítulos de género y comercio en nuevos acuerdos y en los procesos de modernización, así como en la APEC 2019".

América Latina fue el destino principal de las exportaciones con un 44% de los embarques. Le siguieron en importancia Asia y América del Norte con participaciones de 23% y 19%, respectivamente.

Asimismo, el análisis reveló la baja presencia femenina en las exportaciones de servicios del país. Sólo 14 de las 343 empresas exportadoras lideradas por mujeres realiza envíos de intangibles al exterior. Los envíos de estas 14 empresas sumaron US$ 4,2 millones en el año 2017 y representaron el 0,41% de los envíos totales de servicios.

Las regiones del centro del país destacaron como el origen de la mayor cantidad de empresas exportadoras lideradas por mujeres, ubicando a la Metropolitana en primer lugar con 168, seguida por O'Higgins (60), Maule (57) y Valparaíso (42).

"Los resultados alertan sobre el desafío que tenemos de superar las diversas brechas de género presentes en nuestra economía y estamos trabajando con ahínco y sentido de urgencia", explicó Rodrigo Yáñez.

El estudio será lanzando durante este martes en el marco del seminario "Las Mujeres y su inserción en el comercio internacional", instancia en la cual se debatirá acerca del rol de la mujer en las exportaciones chilenas.