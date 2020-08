Exportaciones chilenas crecen por segunda vez en el año de la mano del cobre

Comercio exterior

Envíos registraron un crecimiento anual de 2% en julio, sustentado por el alza de 19,5% del metal rojo

En julio, las exportaciones chilenas registraron un crecimiento por segundo mes en hilera. De acuerdo con las cifras publicadas hoy por el Banco Central, en el séptimo mes del año el repunte fue de 2% al registrar US$ 5.841 millones.

Entre los productos destacó el cobre, cuyos envíos crecieron 19,5% a US$ 3.116 millones, logrando con ello contrarrestar las caídas de los envíos agropecuarios e industriales. Los primeros anotaron un retroceso de 17,6%, mientras que los segundos una merma de 15,5% con US$ 359 millones y US$ 304 millones, respectivamente.

Ya en junio las exportaciones habían evidenciado un cambio en su trayectoria al registrar un crecimiento en comparación con el mismo mes del año anterior. En dicha oportunidad, los envíos del metal rojo anotaron ventas en el exterior por US$ 2.670 millones. En tanto, en el panorama general, los envíos totales evidencian un incremento mensual de 7,9% en julio.

Reflejando el período recesivo en que se encuentra la economía y el débil consumo, las importaciones profundizaron su caída en doce meses con un retroceso de 19% a US$ 5.006 millones (CIF).

En las compras realizadas en el exterior, los bienes de consumo cayeron 26,9% al registrar US$ 1.317 millones. En este segmento, los durables cedieron 31,3%, pero destacan por producto los repuntes de computadores, televisores y electrodomésticos con 86,9%, 5,4% y 3%, respectivamente.

Los semidurables retrocedieron 37,6% con US$ 328 millones, mientras que otros bienes de consumo lo hicieron 12,3% con US$ 519 millones.

En la categoría de bienes intermedios, el descenso fue de 16,5% con US$ 2.553 millones. Aquí, productos energéticos cayó 35% al lograr internaciones por US$ 586 millones. Por tipo de combustible, mientras el petróleo bajó en doce meses 73% el diésel logró repuntar 7,4%, anotando con ello su tercer registro positivo en el año.

En tanto, los bienes de capital -que permiten tomar el pulso de la inversión- retrocedieron 13,8% en el período con US$ 1.135 millones.