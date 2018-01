Exportaciones chilenas frenaron en 2017 cinco años de marcadas caídas

Comercio exterior

Los envíos sumaron US$ 68.307 millones el citado ejercicio, mientras que las compras desde el exterior US$ 61.399 millones.

Una clara recuperación exhibió el comercio exterior chileno durante 2017. Según informó ayer el Banco Central, las exportaciones sumaron US$ 68.307 millones el citado ejercicio, lo que representó un alza de 12,7% respecto a 2016 y poner freno a cinco años de persistentes bajas.

Determinante en este resultado fue la mejora en los envíos de cobre -que alcanzaron a US$ 34.043 millones, un alza de 21% anual-, en un escenario donde el precio del metal subió el año pasado 30% al promediar US$ 2,79 la libra.

Otro comportamiento auspicioso fue el aumento de 7,7% que registraron los envíos industriales al exterior, que llegaron a US$ 25.670 millones.

En el extremo de las bajas se ubicaron las ventas agropecuarias, silvícolas y pesqueras, con US$ 5.482 millones y un descenso de 7%.

Como contraparte, las importaciones totalizaron US$61.399 millones en 2017, lo que se tradujo en un avance de 10,8% respecto al período anterior.

En este resultado influyó el crecimiento observado por los tres subsectores que componen las internaciones.

Los bienes intermedios -con el petróleo como bien destacado- totalizaron US$ 31.532 millones, las de consumo US$ 20.991 millones y las de bienes de capital US$ 12.638 millones. Estos montos implicaron variaciones anuales de 18%, 9,4% y 3,4%, respectivamente.

En particular, las internaciones de automóviles sobresalieron con un aumento de 29,6% con respecto a 2016. Y entre los bienes capital se observó que camiones y vehículos de carga destacaron con un alza de 27,4%.

Dado lo anterior, la balanza comercial cerró 2017 con un superávit de US$ 6.908 millones, el más alto en seis años.

Positivas perspectivas

El analista de Credicorp Capital, Felipe Guzmán, resaltó el comportamiento del comercio exterior y estimó que al menos durante los primeros meses de este año se debiera constatar un "ambiente positivo" para Chile debido a dos factores: un mayor dinamismo de los socios comerciales que han mostrado señales de reactivación económica, como Argentina y Brasil; y además, una dinámica favorable para las materias primas, que espera persista durante 2018.

En este escenario, la analista de inversiones de Euroamerica, Martina Ogaz, señala que esperan un crecimiento de la demanda interna a 4,4%, cifra mayor al 3,7% que proyectó el Banco Central en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre.

Los economistas anticipan una recuperación de la inversión de alrededor de 3% este año. Este resultado representará una recuperación respecto a los descensos observados en los cuatro años previos.

Ministro reitera inquietud por baja del dólar

El ministro de Economía, Jorge Rodríguez, reiteró ayer la necesidad de dar una mirada de mediano plazo a los efectos que genera un menor valor del tipo de cambio. Al comentar el alza de apenas 0,1% que registró el IPC en diciembre, el secretario de Estado dijo que "el dólar también está muy bajo y es un tema que el Banco Central debe resolver cómo lo aborda".

En su opinión, hay un punto pendiente de largo plazo respecto a qué hacer con el efecto del mayor precio del cobre -el principal producto de envío al exterioren el dólar en un contexto que el país busca diversificar las exportaciones. "Es un tema de preocupación permanente, no de corto plazo", expuso desde La Habana, Cuba. Así, planteó opciones como buscar mayor ahorro por parte del Estado de Chile y del excedente del cobre.

De todas formas, agregó, hay otra medidas que se pueden trabajar e instalarse en Chile para que en el largo plazo las ventas al exterior no cobre -"que todos queremos que se expandan"-, sean más estables desde el punto de vista del tipo de cambio.