Exportaciones chilenas se deprimen en febrero y envíos de cobre anotan fuerte caída

Comercio exterior

Un baja de 12,3% frente a igual mes del año pasado registraron las exportaciones en febrero. Según mostró la balanza comercial publicada hoy por el Banco Central, los envíos de productos chilenos al exterior sumaron US$ 5.546 millones, liderados por las embarcaciones mineras, que explicaron más de la mitad del resultado mensual al acumular US$ 2.812 millones.

El resultado por tipo de bien mostró que el cobre, el principal producto de exportación nacional, anotó una caída de 18,6% respecto de un año atrás, aunque frente a febrero mostraron un avance de 1,7%, tras acumular envíos por US$ 2.586 millones.

En tanto, las importaciones del mes llegaron a US$ 5.549 millones, elevando en 3,1% el registro interanual, lideradas por los bienes intermedios que sumaron US$ 2.752 millones, que cayeron 0,5% y los bienes de consumo, con US$ 1.756 millones, que se elevaron 3% interanual.

Por su parte, la internación de bienes de capital alcanzó los US$ 1.041, mostrando un alza de 14%

Con ello, el saldo de la balanza comercial mostró un superávit de US$ 276 millones.