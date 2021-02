Exportaciones comienzan el año en buen pie y reviven las importaciones de bienes de capital

Comercio exterior

Envíos exhiben un incremento anual de 8% con US$ 7.038 millones, un monto que no se veía desde diciembre de 2017.

En buen pie iniciaron el año las exportaciones. De acuerdo con datos preliminares del Banco Central dados a conocer esta mañana los envíos al mundo de productos chilenos crecieron en enero 8% en doce meses al alcanzar US$ 7.038 millones, un monto que no se veía desde diciembre de 2017.

Por sector, la minería creció 10,4% anual en donde el cobre -que representó un 88,2% de estos envíos- repuntó 9,4% con US$ 2.733 millones.

En paralelo, las ventas agropecuarios hacia el extranjero, por US$ 1.813 millones, crecieron en el primer mes del año 34,7% en comparación con igual período del año anterior. Destaca el monto que exhiben las cerezas con un peak histórico de U$$ 1.440 millones, que significó un incremento anual de 62,8%. Ello, a pesar de las alarmas que encendió el gremio hace dos semanas por una noticia que circuló en China sobre la detección de Covid-19 en los envíos de esta fruta desde Chile.

Los bienes industriales, por el contrario, anotaron una merma de 10,1% con US$ 2.126 millones.

Bienes de capita al alza

Las importaciones totales nuevamente se fueron a terreno negativo en enero, dejando atrás los signos de recuperación que evidenciaron en diciembre. Eso sí moderaron su caída en doce meses, la que llegó a 2,6% con US$ 5.700 millones (CIF).

En este resultado influyó la disminución de 11,2% que acusaron las internaciones de bienes intermedios, la que sumaron US$ 2.814 millones.

Esta baja no logró ser compensada por los incrementos anuales que exhibieron las adquisiciones bienes de consumo y de capital.

Entre los primeros, el alza -que anotaron por segundo mes consecutivo- fue de 8% al alcanzar a US$ 1.644 millones. En su composición los bienes durables se elevaron 28,4% con US$ 657 millones, siguiendo la trayectoria que tomaron en noviembre del año pasado. Por el contrario, los semidurables cayeron 16,8%, sin evidenciar cambio en la tendencia que registran desde junio de 2019.

Los bienes de capital, que permiten tomarle el pulso a la inversión, crecieron 7,3% en comparación con el mismo mes del 2020 con US$ 1.243 millones. Esto implicó un cambio en la tendencia mermas que venía anotando desde diciembre de 2019.