Exportaciones dan una buena noticia en septiembre de la mano de las ventas mineras

Comercio exterior

Los envíos consiguen un repunte de 3,7% en doce meses con ventas por US$ 5.463 millones.

Una buena noticia dejaron las exportaciones en septiembre. De acuerdo con el reporte del Banco Central en doce meses repuntaron 3,7% llegando a US$ 5.463 millones. Este además es el tercer mes de alzas en el año.

El principal impulso en el noveno mes vino por parte de la minería con un aumento de 11,3% en comparación con el mismo mes del año anterior al sumar US$ 3.322 millones. Destacó el cobre con envíos por US$ 3.053 millones, lo que significó un incremento de 8,3% en las ventas hacia el extranjero.

Por el contrario, las exportaciones industriales y agropecuarias continuaron exhibiendo contracciones. Las primeras registraron US$ 1.880 millones lo que significó una merma de 6,6%, mientras que las segunda disminuyeron 2,1% con US$ 261 millones.

Las importaciones moderan su deterioro

Por su parte, una moderación en el deterioro- a causa de la pandemia- registraron las importaciones durante septiembre. Con compras por US$ 4.890 millones (CIF) tuvieron una caída de 12,2% en doce meses. Con ello se distanciaron de la merma de 22,1% anual de agosto. De todas formas suman 14 meses consecutivos de contracción.

Los bienes de consumo retrocedieron 9,8% con US$ 1.440 millones, en donde los durables lo hicieron 13,4% (US$ 493 millones) y los semidurables 22,1% (US$ 396 millones). Una nota aparte marcaron los otros bienes de consumo, luego que las compras de estos ítems -que incluyen carnes y otros alimentos, entre otros- aumentaran 6,1% con US$ 552 millones.

En tanto los bienes intermedios cayeron 14,3% al registrar internaciones por US$ 2.343 millones. Aquí, el petróleo y el diésel -que son parte de los productos energéticos- evidenciaron una disminución de 44,1% y de 4%, respectivamente. Ambos registros anuales se distanciaron de las caídas de 62,8% y 61,5% de agosto.

Los bienes de capital -que permiten tomarle el pulso a la inversión- cayeron 10,5% con US$ 1.107 millones.