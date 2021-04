Exportaciones e importaciones exhiben su mejor trimestre en diez años

Comercio exterior

Envíos registraron un crecimiento de 26,4% mientras que las internaciones lo hicieron 26,3%, de acuerdo con el reporte del Banco Central.

Signos de recuperación es lo que evidencia el comercio exterior. De acuerdo con los datos del Banco Central a marzo publicados este miércoles tanto las exportaciones como las importaciones registraron el mejor desempeño trimestral en diez años.

Los envíos en los primeros tres meses sumaron US$ 21.735 millones lo que significó un incremento de 26,4% en doce meses. La minería exhibió un alza de 44,2% con US$ 12.055 millones impulsada por el cobre que acumuló US$ 11.034 millones, escalando 45,7% respecto al mismo período del año anterior.

Las ventas de productos agroindustriales en el exterior también registró un mayor dinamismo en el primer cuarto del año con US$ 3.489 millones evidenciando un incremento de 33,5% anual. En ellos destaca el desempeño de las cerezas, que según los datos del Central se duplicó en comparación el mismo período de 2020 al acumular US$ 1.944 millones (103,9%), de hecho en marzo quintuplicó los envíos (439,8%).

Un menor dinamismo en los primeros tres meses del año tuvieron las exportaciones industriales con una merma de 0,6% con US$ 6.191 millones, Eso sí en marzo crecieron 5,9%.

Las importaciones crecieron anualmente en el primer trimestre del año 26,3% al sumar compras por US$ 19.140 millones (CIF). En ellas destaca el mejor desempeño de las internaciones de Bienes de Consumo que lo hicieron 37,6% con US$ 5.717 millones. Dentro de esta categoría los productos durables escalaron 68,9% al acumular US$ 2.256millones, mientras que sólo en marzo duplicaron su valor en doce meses con US$ 920 millones.

Los bienes de capital, que permiten tomarle el pulso a la inversión, acumularon en los primeros tres meses internaciones por US$ 4.018 millones, lo que se tradujo en un incremento de 32,6%. En marzo logró crecer 64,1%, anotando su tercer mes consecutivo al alza,.

Los bienes intermedios, que agrupan a las importaciones de combustibles en su mayoría, continuaron deprimidos en el primer trimestre con una caída de 5,5% acumulnado US$ 9.404 millones, eso sí en marzo exhiben un mayor dinamismo al crecer anualmente 46,2% con US$ 3.587 millones.