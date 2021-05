Exportaciones en abril logran su mejor registro en una década y envíos de cobre saltan casi 70%

Comercio exterior

Cabe recordar que en abril del año pasado, en plena crisis por el coronavirus, el comercio mundial disminuyó considerablemente.

El mejor registro en 10 años lograron las exportaciones en abril con un incremento anual de 38,7% con ventas por US$ 8.114 millones, de acuerdo con cifras del Banco Central.

Destaca el desempeño del cobre que repuntó 69,3% en doce meses con envíos por US$ 4.541 millones, mientras que la minería en total aumentó 67,1% con US$ 5.011 millones. Esta magnitud de variación no se registraba desde marzo de 2010.

Los envíos industriales crecieron 12,6% con US$ 2.523, mientras que, por el contrario, los agropecuarios cayeron 4,9% con ventas por US$ 580 millones.

En tanto las importaciones en el cuarto mes del año crecieron 45,3% al registrar US$ 6.570 millones (CIF).

Las internaciones de bienes de consumo se elevaron 82,1% con US$ 1.965 millones. De ellas las de bienes durables aumentaron 141,5%, mientras que los semidurables y otros bienes de consumo lo hicieron 52,2% y 51,8%, respectivamente.

Los bienes de Capital -que permiten tomarle el pulso a la inversión- crecieron 30,2% con compras por US$ 1.413 millones. A su vez, los bienes intermedios crecieron 35,3% con US$ 3.192 millones.