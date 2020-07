Exportaciones logran frenar caídas de la mano de los productos mineros

Comercio exterior

Las importaciones, en cambio, completaron once meses de contracción consecutivos, según las cifras del Banco Central.

Un cambio de trayectoria lograron las exportaciones al cierre de junio al registrar un alza de 2,3% respecto al mismo período del año anterior, llegando a US$ 5.414 millones, de acuerdo con las cifras publicadas ayer por el Banco Central.

Con ello, revierten las caídas que arrastraban desde enero debido a la irrupción de la pandemia en el mundo.

Por producto, los envíos mineros mejoraron 5,9%, anotando US$ 3.019 millones. En el segmento, el cobre evidenció un alza de 0,6% con US$ 2.670 millones de la mano de las ventas en cátodos que repuntaron 20% con ventas en el extranjero por US$ 1.206 millones. Por el contrario, el concentrado del mineral rojo retrocedió 13,8% al sumar US$ 1.371 millones.

En otros minerales, el hierro repuntó 162,9% millones con US$ 111 millones, el oro lo hizo un 95,3% con US$ 76 millones y la plata un 88,4% con US$ 34 millones.

Los productos agropecuarios, por su parte, bajaron 9,9% con US$ 363 millones, mientras que los industriales cayeron 0,4% con US$ 2.032 millones.

Para el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, el sexto mes del año evidenció “un punto de inflexión” en el desempeño de las exportaciones, lo que atribuyó al levantamiento de las medidas de distaciamiento social en las principales economías del mundo.

En el análisis destacó el sorpresivo crecimiento de la manufactura de China, que es el principal consumidor de cobre del país.

En el otro extremo, las importaciones siguieron acusando la contracción en el consumo interno, sumando once meses con registros negativos, los que se acentuaron en el contexto recesivo de la crisis sanitaria.

Aunque más moderado que en meses previos, las compras desde el exterior descendieron 17,4% en junio hasta US$ 4.328 millones.

Las adquisiciones de bienes consumo siguen en sus peores registros históricos con un retroceso de 34,3% al anotar US$ 1.030 millones.

Los productos durables bajaron 43,2% con US$ 313 millones, en donde por producto sólo celulares creció 2,1% con US$ 94 millones.

Los semidurables cayeron 46,3% al llegar a US$ 266 millones, mientras que los otros productos de consumo lo hicieron 13,4% con US$ 451 millones.

Las internaciones de bienes intermedios alcanzaron US$ 2.261 millones en junio, lo que significó un retroceso de 11,2%.

Por producto, el petróleo cayó 77,8% con magras compras en el extranjero por US$ 65 millones. Eso sí, su mínimo en nivel sigue siendo mayo con US$ 13 millones.

Mala señal para la inversión

En los bienes de capital, que permite tomarle el pulso a la inversión, la caída fue de 7,8%, moderando el deterioro del mes precedente. Hubo sólo cinco productos que exhibieron un avance: calderas (466,6%), buses (73%), motores y generadores (88,2%), aparatos médicos con (45,5%) y equipos computacionales (3,2%).

En el primer semestre del año, el intercambio comercial sumó US$ 60.982 millones, experimentando una caída del 13% en doce meses, de acuerdo con un informe de Subrei.

