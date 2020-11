Exportaciones logran un marcado repunte en octubre al crecer por sobre los dos dígitos

Comercio exterior

Envíos crecen 12,9%, una magnitud que no registraban en más de dos años.

Una marcada recuperación registraron las exportaciones en octubre, ya que de acuerdo con el reporte del Banco Central de este lunes llegaron a US$ 5.983 millones, lo que es un incremento de 12,9% en comparación con igual período del año pasado.

Un salto en estos niveles no se veía en más de dos años.

En paralelo en comparación con septiembre los envíos lograron crecer 9,5%, dando cuenta de un mayor dinamismo en el comercio internacional de la mano de los productos mineros que en doce meses aumentaron 24,5% a US$ 3.616 millones, mientras que mensualmente lo hicieron 8,8%.

Destacan los US$ 3.211 millones de envíos de cobre, que anualmente significaron un avance de 24,1%, mientras que mensualmente fue de 5,2%.

Las exportaciones agropecuarias, también evidenciaron una mejora con un alza de 31,7% en comparación con octubre de 2019 a US$ 281 millones.

Por el contrario los productos industriales cayeron 4,3% a US$ 2.086 millones.

Las importaciones llevan 15 meses de contracción

En tanto las importaciones mantienen su negativa tendencia, que comenzó en agosto de 2019, con una merma en el décimo mes del año de 13,4% al registrar US$ 5.129 millones (CIF).

Las compras en el exterior de los bienes de consumo retrocedieron 9,6% a US$ 1.553 millones. Entre ellos los durables lo hicieron 13,9% (US$ 588 millones) y los semidurables 20,3% (US$ 398 millones). A contracorriente, otros bienes de consumo -que agrupa alimentos y carnes, entre otros- creció anualmente por segunda vez en el año y de manera consecutiva. Esta vez lo hizo 5,8% con adquisiciones por US$ 567 millones.

Las importaciones de bienes intermedios descendieron 14,7%, mientras que las de bienes de capital -que permiten tomarle el pulso a la inversión- lo hicieron 15,6%, en comparación con octubre del año pasado. Las compras que se realizaron en el exterior fueron por US$ 2.468 millones y US$ 1.107 millones, respectivamente.