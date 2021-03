Exportaciones muestran en febrero el mayor dinamismo en los últimos diez años

Comercio exterior

Exportaciones crecen en doce meses 40,9% mientras que las importaciones lo hacen 31,5%.

Un mayor dinamismo reflejó el comercio exterior del país durante febrero. Por una parte las exportaciones en doce meses registraron un incremento de 40,9% con envíos por US$ 7.071 millones, mientras que por otra las importaciones lo hicieron 31,5% con US$ 6.018 millones (CIF).

Este panorama contrasta con el escenario de hace un año cuando las exportaciones evidenciaron su nivel más bajo desde 2017 luego que China, el principal socio comercial del país, evidenció una menor demanda ocasionada por el negativo impacto del covid-19.

Para los envíos al exterior esta fue una variación que no se registraba desde marzo de 2011, mientras que para las internaciones de productos desde el extranjero, una variación así no ocurría des octubre de 2012, según los datos del Banco Central dados a conocer este lunes.

Por tipo de bienes la comercialización de los productos mineros se incrementó 60,5% con US$ 4.133 millones de la mano del cobre que lo hizo 65,3% con US$ 3.879 millones.

En el terreno de los envíos agropecuarios los US$ 1.031 millones significaron un alza de 71,8% en comparación de igual período del año anterior. El sector frutícola destacó con un crecimiento de 77,6% con US$ 908 millones. Entre ellos destaca el buen desempeño de las cerezas que crecieron 644,9% y representaron el 48,7% del total de los envíos de frutas del país.

En los productos industriales los US$ 1.908 millones registrados en el segundo mes del año evidenciaron un crecimiento de 3,5%.

La recuperación de las importaciones

En las importaciones, los bienes de consumo anotaron US$ 1.762 millones reflejando un incremento anual de 36,7%. Entre los tipos de productos que componen esta categoría la compra de bienes durables en el comercio internacional avanzó 78,8% en doce meses. En tanto, los semidurables y otros bienes de consumo lo hicieron 10,1% y 27% al registrar compras por US$ 470 millones y US$ 612 millones, respectivamente.

Los bienes intermedios crecieron 28% con US$ 3.004 millones, mientras que los bienes de capital -que permiten tomarle el pulso a la inversión- repuntaron 33,2%, siendo el segundo mes consecutivo que logran crecer luego de 13 meses de contracción.