Exportaciones no cobre crecen en noviembre ante el fuerte repunte de China

Comercio exterior

Envíos de bienes y servicios en noviembre llegaron a US$ 2.437 lo que significó un incremento de 1,8% en doce meses según informe elaborado por ProChile.

Un crecimiento de 1,8% registraron en noviembre las exportaciones de bienes y servicios no cobre a US$ 2.437 millones con lo que anotan el tercer mes consecutivo con cifras positivas, de acuerdo con un informe elaborado por ProChile.

Eso sí en los once meses acumula una merma de 4,7% al sumar US$ 29.765 millones. De ellos las de bienes representan el 97,1%.

En cuanto a los mercados de destino de los productos, el informe señala que de los tres principales sólo los envíos a China -que fue el segundo por monto con US$ 5.955 millones- registra un incremento, el que fue de 22,4% en doce meses. A Estados Unidos se exportó US$ 6.032 millones (-4%) y a Japón US$ 2.231 millones (-15,9%). Estos tres mercados representan en su conjunto el 47,8% del total.

De acuerdo con el reporte, en base a cifras de Aduanas, el producto con mejor desempeño en China fue el hierro con US$ 1.211 millones y la carne de porcino con US$ 520 millones. Este último registró un avance anual de 147,7%.

Por tamaño de empresasa las Pyme exportaron US$ 1.363 millones en el undécimo mes del año, lo que significó un aumento de 10,7% en doce meses. El principal mercado para ellas fue Estados Unidos con envíos por US$ 234 millones, un 0,6% más que el año pasado. Le sigue Perú con US$ 224 millones, que experimentó un incremento de 155,5%.

En lo referente a los alimentos las ventas al exterior acumulan en el año US$ 14.600 millones, lo que implica una caída de 4,1% anual, según el análisis de ProChile. De acuerdo con el informe la baja se explica por los menores envíos de salmón y trucha (-15,8%), Paltas frescas (-25,7%) y de Vino tinto a granel (-25,3%).