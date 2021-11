Comercio exterior

Los envíos al exterior aumentaron 20,3% en octubre, destacando el ítem relativo al cobre.

Continúa el empuje del comercio exterior. De acuerdo con los datos publicados ayer por el Banco Central, las exportaciones crecieron un 20,3% en octubre respecto al mismo lapso del año pasado, totalizando US$ 7.768 millones, mientras que las importaciones lo hicieron 73,3% a US$ 8.988 millones (CIF).

De esta manera, el intercambio comercial acumuló US$ 150.252 millones al décimo mes del año, lo que significó un incremento de 40% con respecto a igual lapso del 2020, según un informe elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei).

Por el lado de los envíos, destacó el repunte de 23% del cobre, que impulsó las ventas de la minería en el exterior 22,3% con US$ 4.949 millones. Le siguió el aumento de 18,3% de las exportaciones agropecuarias (US$ 343 millones) y de 16,9% de los industriales (US$ 2.476 millones).

Con esto, desde enero los envíos suman US$ 76.427 millones, lo que se tradujo en un alza de 28% respecto del mismo período del año anterior. Además, desde la Subrei destacaron que con este valor los embarques del país superan en 4% a todo lo exportado en el año 2020, "marcando a la vez un récord de mayor valor desde que existe registro".

"La oferta exportable en todas sus categorías está superando a los niveles prepandemia, destacando los montos en los envíos de servicios, alimentos agropecuarios y diversas manufacturas", dijo el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez.

Lo anterior, agregó, deja en claro la importancia que ha tenido la red de 30 acuerdos comerciales en la internacionalización de las distintas innovaciones y desarrollos, que hoy cuentan con un mercado ampliado de más de 5.000 millones de consumidores.

En este periodo, 95% de nuestros envíos se dirigieron a países con que Chile tiene Tratados de Libre Comercio (TLC).

Dinamismo de compras

Por el lado de las importaciones, por tercera vez en el año logran crecer por sobre el 70%.

En los bienes de consumo, el aumento fue de 78,3% con US$ 2.822 millones. En específico, los durables aumentaron 84,2% con US$ 1.106 millones; los semidurables 82,2% con US$ 751 millones y otros de consumo lo hicieron 69,2% con US$ 965 millones.

En tanto, los bienes intermedios crecieron 77,3% (US$ 4.404 millones) y los de capital -que permiten tomarle el pulso a la inversión- lo hicieron 57,5% con US$ 1.62 millones.