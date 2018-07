Gobierno activa alerta para evitar coletazos de la guerra comercial en la economía chilena

Comercio exterior

Desde el gobierno se espera profundizar lazos comerciales, en particular con Asia central, y perserverar en la responsabilidad fiscal.

Una señal de preocupación, pero al mismo tiempo de acción, entregaron ayer los ministros económicos y sectoriales de la administración Piñera ante la guerra comercial desatada entre China y Estados Unidos, que ha derivado en constantes descensos en los precios de las principales materias primas, entre ellas el cobre.

Al encuentro en la cartera de Hacienda llegaron los titulares de Economía, José Ramón Valente; de Agricultura, Antonio Walker; de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine; de Minería, Baldo Prokurica, y Trabajo, Nicolás Monckeberg. A estos se sumaron el presidente subrogante del Banco Central, Joaquín Vial, y los presidentes de la Comisión para el Mercado Financiero, Joaquín Cortez, y de la Superintendencia de Bancos, Mario Farren.

Tras la cita, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, advirtió que “Chile no es inmune a los efectos de una guerra comercial”. Y aunque dijo que se pueden dar oportunidades en medio del proteccionismo, acotó que ellas “no van a compensar los riesgos y los problemas”, ya que está afectando al comercio y a los mercados financieros.

Así y todo, el secretario de Estado resaltó el país está “bien preparado” para enfrentar el contexto de alza arancelaria.

A su juicio, una de las fortalezas radica en el gran número de tratados de libre comercio y que le dan al país “la oportunidad de protegerse frente a eventuales restricciones que están ocurriendo en algunas economías del mundo”.

En esta línea, Larraín indicó que una de las primeras medidas apuntará a profundizar la inserción internacional chilena, por lo que van a explorar nuevos mercados, como los de Asia central.

“Es un momento de buscar diversificación y de profundizar nuestros lazos con algunos países y regiones con los cuales tenemos tratados”, afirmó el titular de Hacienda.

Chile registra un total de 26 acuerdos comerciales que se traducen en condiciones ventajosas en 64 mercados. En Asia destacan los tratados con Japón y China.

A modo de conclusión, subrayó que “en un escenario como éste, cobra más importancia todavía la responsabilidad fiscal”.

Un escenario favorable para las manzanas

En este contexto, el ministro Walker sostuvo que la manzana chilena podría tener ventaja en China, dado que el país asiático ha puesto aranceles a Estados Unidos, uno de los mayores productores de la citada fruta.

Además, mencionó que “felizmente el portafolio de mercados de los productos silvoagropecuarios de Chile es muy amplio”, llegando a más de 140 países.

El personero manifestó que se plantea que la agricultura podría explorar otros mercados como el norte de África y Asia Central, y que tratarán de profundizar los tratados de libre comercio y los tratados bilaterales actuales.

Complementario con lo anterior, la Direcon recibirá este viernes a representantes del sector privado como la Sofofa, CPC, Asoex, Chilealimentos, Vinos de Chile, ExpoCarne, Corma, entre otros.

El propósito es crear un mecanismo de coordinación permanente para monitorear los efectos de la guerra comercial.

Valente advierte riesgo de no incluir a mujeres

Luego que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reafirmara que existe una brecha de participación y salario entre hombres y mujeres, el ministro de Economía, José Ramón Valente, destacó ayer que "no hay peor política empresarial que discriminar el talento femenino" y que "las empresas que discriminan en contra de las mujeres están destinadas a morir".

Basado en su experiencia, agregó que la "brecha está destinada a reducirse, porque quien no reconoce que una mujer puede ser igual o más talentosa que un hombre y la discrimina no contratándola le está dejando la cancha abierta para que otra empresa le entre a competir con ese talento".

A modo de conclusión, el titular de la cartera de Economía señaló que no se quedarán tranquilos para que la diferencia salarial sea menor sino que esperan que desaparezca.

Monckeberg espera que Iansa no cierre

Consultado por los cierres de distintas empresas en las últimas semanas, sobre todo Iansa y Pastas Suazo, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, comentó que cualquier firma que proceda en ese sentido o despida trabajadores "es una preocupación especial".

Es por esto que el secretario de Estado comentó que iniciaron "una serie de tandas de conversión, de capacitación y de reubicación laboral con la empresa Maersk", a la vez que están "en conversaciones directas con los ejecutivos y los sindicatos de la empresa Iansa y Pastas Suazo, (...) para que ninguna de estas dos últimas cierre".

El ministro aseveró que "van a estar disponibles todos los planes de capacitación y reubicación y certificación laboral", pero que la "prioridad es que la decisión de Iansa se revierta y que la decisión de la empresa de pastas Suazo continúe en giro".