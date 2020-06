Importaciones de bienes de consumo en mayo caen en igual proporción que crisis del 82

Comercio exterior

Importaciones totales marcan US$ 4.145 millones, lo que significó un retroceso de 34,9%, mientras que las exportaciones lo hicieron un 15,2% con US$ 5.230 millones.

El comercio exterior sigue evidenciando los coletazos del Covid-19. De acuerdo a las cifras entregadas esta mañana por el Banco Central, las importaciones llegaron a US$ 4.145 millones, lo que significó un retroceso de 34,9%.

Dentro del segmento, los bienes de consumo llegaron a US$ 983 millones, con una caída de 43,8%, en doce meses, lo que no se veían desde 1982, según los registros históricos del ente emisor.

En el desglose de los bienes de consumo, los durables descendieron 51,2% a US$ 323 millones, los semidurables 51,8% a US$ 231 millones y otros bienes de consumo lo hicieron 29,5% a US$ 429 millones.

Siguiendo la negativa tendencia dentro de las internaciones, las de bienes intermedios cayeron 35,6% a US$ 2.164 millones. Aquí destacan el deprimido comportamiento de los combustibles. El petróleo registró compras en el exterior por US$ 13 millones, las que se tradujeron en una caída de 97,7%, mientras que el diesel lo hizo un 76,6% con US$ 80 millones.

En tanto las adquisiciones de bienes de capital, que permite tomarle el pulso a la inversión, retrocedieron 22% con US$ 999 millones.

Por el lado de las exportaciones, si bien las magnitudes de contracción no se ubican en los registrados de crisis globales históricos como lo fue la financiera, evidencian el deterioro del comercio internacional con una caída en doce meses de 15,2% con US$ 5.230 millones.

Los envíos de cobre anotaron una baja de 11,8% con US$ 2.567 millones, con ello las mineras en total cayeron 11% con US$ 2.835 millones.

Las agropecuarias evidenciaron el peor desempeño con un retroceso de 29% al sumar en mayo US$ 442 millones, las exportaciones industriales lo hicieron 17,2% con US$ 1.953 millones.