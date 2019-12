Importaciones de bienes durables sufren una brusca caída en noviembre

Comercio exterior

El estallido del conflicto social y la violencia vista en las últimas semanas, sumado a la guerra comercial entre China y EEUU le pegaron en las exportaciones chilenas en noviembre, las que de acuerdo a los registros de Banco Central registraron una caída de 12% a US$ 5.281 millones, en comparación con el mismo mes del año pasado.

En el desglose, se observó que las exportaciones mineras retrocedieron un 9,5% con US$ 3.012 millones, mientras que los productos industriales evidenciaron una contracción de 15,7% al totalizar US$ 2.102 millones. En tanto, los envíos agropecuarios descendieron 6,7% a US$ 167 millones.

Este desempeño se dio en medio de una serie de intentos por restablecer un marco de acuerdo entre China y Estados Unidos, que logre poner fin a la prolongada disputa comercial. En lo inmediato está programado para que el domingo entre en vigencia una segunda ronda arancelaria que impondría EEUU sobre la administración China.

En el contexto local esta contracción evidencia una moderación sobre el impacto registrado en octubre originado por el funcionamiento a media máquina que ha mantenido al país desde el 18 de octubre con una fuerte contracción en la actividad. Esto aun cuando durante noviembre se registraron algunos días en que el sector portuario paralizó sus funciones en pos de demandas sociales para el sector.

Por su parte, las importaciones cayeron un 8,3% al registrar US$ 5.171 millones. Los bienes de consumo descendieron un 11,8% US$ 1.590 millones .

Uno de los sectores más golpeados por la violencia que ha experimentado el conflicto social es el comercio, por lo que las importaciones se han visto afectadas. Es así como las internaciones de bienes durables registraron en noviembre una caída de 21,1% al llegar a US$ 586 millones. En este segmento destaca el retroceso de automóviles con 30,4% mientras que los computadores registran un leve avance de 0,2%.

En tanto las importaciones de bienes de capital, que permite seguir el pulso de la inversión, estas cayeron un 6,9% con US$ 1.213 millones. En esta categoría destacan los retrocesos de camiones y vehículos de carga con 37,6%, buses con un 32,2% y maquinaría para la minería y la construcción con un 24%.