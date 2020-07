Las exportaciones vuelven a caer en la primera quincena de julio, arrastrando también a la minería

Comercio exterior

A diferencia de lo evidenciado en el mes precedente los envíos caen 11,9%, mientras que el cobre lo hace 4,4%.

Con una caída de 11,9% en la primera quincena de julio en doce meses, las exportaciones retomaron la negativa tendencia que arrastran desde enero tras la irrupción de la pandemia en el mundo, sumando US$ 2.688 millones en lo que va del mes.

Es decir, poco o nada duró el cambio de trayectoria que registraron en el mes previo, cuando lograron crecer un 2,3% de la mano de los envíos de minero.

De acuerdo con los datos entregados esta jueves por el Banco Central, en lo que va del mes los envíos mineros registran un retroceso de 1,2% con US$ 1.520 millones, mientras que los de cobre se contraen en mayor magnitud con 4,4% a US$ 1.303 millones, en comparación con igual período de 2019.

En julio del año pasado, las exportaciones de cobre fueron uno de los productos que más resintió la disputa comercial entre China y Estados Unidos, los principales socios del país.

En el resto de los rubros, las ventas en el extranjero de los productos industriales cayeron 23,7% con US$ 984 millones. A ellos le siguen las bajas en el sector agropecuario con 17,6% y forestales con 13,3%. En las dos primeras semanas del mes dichas exportaciones acumulan US$ 183 millones y US$ 104 millones, respectivamente.

En el terreno de las importaciones la contracción es de 16,2% al sumar US$ 2.568 millones.