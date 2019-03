Negro mes protagonizan exportaciones de cobre y fruta

Comercio exterior

Las importaciones de bienes de capital sumaron otro período de alzas, esta vez de 14%.

Un negro mes representó febrero para las exportaciones chilenas. Según las cifras publicadas ayer por el Banco Central, los envíos sumaron US$ 5.546 millones, lo que representó una baja de 12,3% comparado con igual mes de 2018.

Nadie se salvó. Las ventas de cobre, el principal producto de exportación nacional, cayeron 18,6% respecto de un año atrás al alcanzar US$ 2.586 millones.Las agropecuarias, que totalizaron US$ 628 millones, se redujeron 12,2%, resintiendo el mal resultado de la fruta; mientras que las industriales, por US$ 2.105 millones, retrocedieron 4%.

Muy distinto, las importaciones llegaron a US$ 5.549 millones, un 3,1% más que en febrero de 2018. La mayor alza, de 14%, correspondió a las compras de bienes de capital por US$ 1.041. Más atrás las de consumo subieron 3% para alcanzar a US$ 1.756 millones y las de bienes intermedios cayeron 0,5% hasta US$ 2.752 millones.

Dado lo anterior, la balanza comercial mostró un saldo de US$ 276 millones.

Larraín: “Será un año complejo”

Lo anterior coincidió con declaraciones del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien destacó la importancia de “hablarle con la verdad a la ciudadanía y al mercado” en alusión a su expectativa de que “sería un logro muy importante crecer un 3,5%”.

Con todo, reconoció que este año “será más complejo” en materia de crecimiento y mostró confianza de que “en Chile vamos a resistir bastante bien la desaceleración de la economía global”.