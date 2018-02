Rusia desbanca a Chile como primer destino de la carne paraguaya

Comercio exterior

En 2017 Chile fue el mayor comprador de ese producto, pero en enero del año en curso todo cambió, según informó el Banco Central del Paraguay en su informe sobre comercio exterior.

Foto referencial de carne

Rusia se convirtió en enero de este año en el primer destino de la carne paraguaya y ocupa así el lugar de Chile, que en 2017 fue el mayor comprador de ese producto, según informó hoy el Banco Central del Paraguay en su informe sobre comercio exterior.

Rusia adquirió ese mes 10.400 toneladas de carne procedente de Paraguay, un 59,9% más que en enero de 2017, y pagó por esta cantidad US$ 34,4 millones, un alza del 86% respecto al gasto realizado en el mismo mes del año anterior.

Por el contrario, las ventas de este producto a Chile se redujeron en un 10,7%, hasta las 6.300 toneladas, por las que el país desembolsó US$ 30,6 millones, un 7,5% menos.

A pesar del descenso, Chile siguió siendo uno de los principales mercados de la carne paraguaya, seguido de Israel, que compró 1.300 toneladas.

El reto del país suramericano, según el sector, era introducir su producto en nuevos mercados y la estrategia está resultando exitosa en el caso de Hong Kong, donde se pasó de las 100 toneladas en enero de 2017 a las 800 toneladas del mes pasado.

En el informe sobre comercio exterior destaca también el descenso sufrido por el mercado brasileño, al que Paraguay ha pasado de vender 200 toneladas de carne a 100 toneladas, si se comparan los dos últimos meses de enero.

No obstante, Brasil fue en enero el segundo país en el que mejor se pagó la carne paraguaya, a US$ 5.700,5 la tonelada, solo superado por los US$ 6.432,1 que alcanzó la tonelada en Reino Unido.

En total, las exportaciones de carne paraguaya se situaron en los US$ 96,6 millones en enero de este año, un 13,4% más que en el mismo periodo de 2017.

La mayor aportación procedió de la carne bovina, con US$ 90,1 millones y una participación superior al 93% en las exportaciones de carne.

Paraguay es el sexto país exportador y productor de carne bovina del mundo.