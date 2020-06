Sigue remezón del comercio exterior: baja de importaciones de consumo recuerdan el ‘82

Comercio exterior

Los envíos de cátodos de cobre en los primeros cinco meses registraron su menor valor de los últimos siete años.

El comercio exterior sigue remecido por el Covid-19. De acuerdo con las cifras del Banco Central, las exportaciones cayeron 15,2% en mayo, comparado con igual mes de 2019, al llegar a US$ 5.230 millones; mientras las importaciones retrocedieron 34,9% para ubicarse con US$ 4.145 millones en el citado período.

Mientras los envíos de cobre bajaron 11,8% al sumar US$ 2.567 millones; los agropecuarios evidenciaron el peor desempeño en el mes con un retroceso de 29% al llegar a US$ 442 millones y las industriales perdieron 17,2% con US$ 1.953 millones.

Dado este comportamiento, un análisis de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) reportó que las ventas totales al exterior acumularon un descenso de 9% en los primeros cinco meses con respecto a igual período del año precedente.

Las de cobre alcanzaron a US$ 12.374 millones, un 7% por debajo de las cifras de hace un año y explicaron el 45% del total.

Según la Subrei, los envíos de cátodos de cobre registraron su mínimo valor para al menos los últimos siete años.

Las exportaciones no cobre, a su vez, completaron US$ 15.100 millones, acusando una caída del 10% con respecto a 2019. Los bienes con números más rojos fueron celulosa (-US$ 462 millones), salmón (-US$ 279 millones), uva fresca (-US$ 229 millones) y cerezas frescas (-US$ 112 millones).

"Muchos de estos productos llegaron a su nivel de ventas al exterior más bajo desde 2015, entre ellos uvas, manzanas, peras, vino embotellado y salmón", dijo el titular de Subrei, Rodrigo Yáñez.

Algunos de ellos, explicó, son bienes muy dependientes del canal hoteles, restaurantes y catering (Horeca), plataforma de venta muy afectada por las medidas para contener la pandemia de coronavirus, lo que ha detenido estas actividades en los principales destinos de exportación como Asia, Europa y América del Norte.

Pese a lo anterior, Yáñez señaló que "un gran número de bienes registró un alza en sus envíos al exterior entre ellos el hierro, carne de cerdo y ave, yodo, oro, harina de pescado, metanol, fruta congelada, moluscos, plata y cartulinas, entre otros".

Descensos históricos

En el terreno de las importaciones, las de bienes de consumo sumaron US$ 983 millones en mayo, lo que implicó una baja de 43,8% en doce meses, registro inédito desde 1982, según las cifras del Banco Central.

En el desglose los durables descendieron 51,2% hasta US$ 323 millones; los semidurables 51,8% a US$ 231 millones y otros bienes de consumo lo hicieron 29,5% a US$ 429 millones.

Siguiendo la negativa trayectoria de las internaciones, las de bienes intermedios retrocedieron 35,6% a US$ 2.164 millones.

Aquí destacó el deprimido comportamiento de los combustibles. El petróleo registró compras en el exterior por US$ 13 millones, las que se tradujeron en un tropezón de 97,7%, mientras que las de diésel lo hicieron un 76,6% con US$ 80 millones.

En el ámbito de las adquisiciones de bienes de capital desde el exterior, que permite tomarle el pulso a la inversión, se verificó un retroceso de 22% a US$ 999 millones.