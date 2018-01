Sofofa propone 14 medidas para apostar a doblar exportaciones de alimentos a 2025

Comercio exterior

En 2016 los envíos al exterior sumaron US$ 16 mil millones, valor que esperan suba a US$ 32 mil millones en ocho años más.

Una exitosa trayectoria exportadora ha tenido el rubro de alimentos en la última década. A la fecha este tipo de productos se despacha a más de 190 países y solo en 2016 representaron el 27% del total de envíos no mineros al exterior al sumar US$ 16.000 millones. Pero la idea es ir más allá y lograr duplicar la cifra de aquí a 2025 hasta los US$ 32.000 millones.

Para ello el Consejo Exportador de Alimentos de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), lanzó ayer un primer estudio que caracteriza al sector y define 14 propuestas.

Así, se plantea crear una institución que se encargue de gestionar los recursos, tomar las decisiones sobre imagen país y hacer una promoción comercial de carácter público, pero con participación privada, a fin de unificar los subsectores que la componen.

Otra pasa por aumentos el financiamiento para inversiones de almacenamiento y distribución de recursos hídricos; y concordar un plan nacional de desarrollo de la infraestructura, que favorezca el crecimiento del comercio exterior.

Según el consejo, los alimentos son una industria que ofrece un alto potencial de crecimiento para el país. En 10 años el cobre se ha expandido un 4% en volumen, mientras que la suma de actividades alimenticias supera en diez veces dicha cifra.

Sumado a eso, el mercado global de este tipo de bienes creció cercano a un 6% anual, lo que se tradujo en millones de personas consumiendo productos chilenos al día (ver infografía).

Chile también ha logrado una destacada participación en el mundo, donde se ha ganado el título de “Principal proveedor global”, gracias a 12 productos alimentarios que ocupan el primer lugar en sus categorías. Algunos ganadores son la uva de mesa, el filete de salmón congelado, arándanos y cerezas, entre otros.

Pese a este positivo desempeño, desde la Sofofa explican que la gran mayoría de los países con los que compite en sus exportaciones de alimentos, tienen un posicionamiento de marca muy superior, donde Chile se encuentra en el puesto 46 de 75 en el Country Brand Index 2015. Adicional a esto, no hay una política clara y de largo plazo de promoción del país y es por eso que necesitan impulsar estas propuestas para la industria, “de manera transversal a los gobiernos de turno”.

El presidente de la Asociación de Exportadores de Productos lácteos de Chile (Exporlac), Guillermo Iturrieta, subrayó la necesidad de políticas públicas con participación de privados para promover la marca país de manera adecuada en el resto del mundo. “No estamos al nivel de otros países”, puntualizó.

Principales sugerencias de privados

Crear un fondo para la implementación de nuevas tecnologías relacionadas a la sustentabilidad de la industria de alimentos.

Certeza de la propiedad de derechos de aguas.



Contar con una política de exportaciones de alimentos de largo plazo que priorice la asignación de recursos y las acciones de promoción.

Contar con una política de ordenamiento territorial y de uso del borde costero.

Otorgar rango de servicio a la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria (Achipia).

Tener participación en la elaboración de regulaciones.