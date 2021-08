Subrei y U. de Chile buscan impulsar envíos de servicios y elaboran primer manual para aprovechar los TLC

Comercio exterior

El país cuenta con 21 capítulos de la materia en sus acuerdos comerciales vigentes con 56 economías.

El abanico de 30 acuerdos comerciales que Chile ha suscrito en las últimas tres décadas es destacado frecuentemente en la discusión internacional. Específicamente, el país cuenta con 21 capítulos de servicios en sus Tratados de Libre Comercio (TLC) con 56 economías, que representan más del 80% del comercio de servicios en el mundo.

Para aprovechar los beneficios y oportunidades que ofrecen los acuerdos comerciales para los exportadores del rubro, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) y el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile elaboraron el primer "Manual de exportación de servicios y aprovechamiento de Tratados de Libre Comercio".

El documento es, según Rodrigo Yáñez, titular de la Subrei, una herramienta "práctica y de fácil uso" para orientar a los actuales y potenciales exportadores. Además de presentar el panorama y visión del sector, entrega aspectos impositivos, procedimientos aduaneros, contenido de los TLC en materia de servicios e incluso una matriz de clasificación para que las firmas puedan identificar si su servicio está cubierto por los acuerdos.

Yáñez destaca que la crisis del Covid-19 puso de manifiesto "el rol protagónico" de los servicios en la economía, ya que muchas industrias se han transformado para continuar operando, sobre todo por medios digitales.

Los datos también muestran el avance del sector en los últimos años. Entre 2003 y 2019 los servicios no tradicionales -excluyendo transporte y turismo- alcanzaron una tasa de crecimiento promedio anual de 10,5%, pasando de US$ 198 millones a US$ 1.279 millones. El año pasado el monto total bajó a US$ 1.075 millones por la pandemia, aun así llegando a su segundo máximo histórico.

El subsecretario explica que al no existir aranceles o medidas de frontera a las importaciones -como en el comercio de bienes- "suele ser más complejo identificar los beneficios de los acuerdos comerciales", lo que conlleva a que se subutilicen estos acuerdos y "se pierdan valiosas oportunidades".

Esto se evidencia en una encuesta realizada a más de 100 empresas exportadoras de servicios como parte del trabajo de campo del manual, la cual plantea que entre las empresas de servicios hay un alto interés por comenzar a exportar, pero dicen carecer de informaciones que les permitan definir de mejor forma su oferta exportable.

Más de la mitad de las firmas declara desconocer el contenido en temas de servicio de los TLC suscritos por Chile, y -en concordancia con las cifras del último año (ver infografía) los tratados que más se conocen son el con Estados Unidos, Perú y Colombia.

Dorotea López, directora del Instituto de Estudios Internacionales de la U. de Chile, destaca que este manual es el resultado del diálogo entre los sectores público, privado y académico, que diseñaron en conjunto un instrumento para "pensar en el desarrollo de nuestro país, con el objeto de diversificar nuestra matriz de exportación y lograr aprovechar los acuerdos comerciales para insertar los servicios chilenos en los mercados internacionales".

Panorama actual

Al día de hoy, las exportaciones de servicios representan entre un 10% y un 15% de los envíos totales de Chile, y un 45% del primer grupo corresponde a prestaciones no tradicionales, lo que se traduce en cerca de 170 tipos de servicios.

Pese a la caída de 16% en los envíos del sector el año pasado, 677 firmas de servicios exportaron en 2020, de las cuales más de la mitad -o sea 369- fueron pequeñas y medianas empresas (Pyme).

Lideraron en el sector los servicios de mantenimiento y reparación de aviones, helicópteros y otros aparatos aéreos con más de US$ 118 millones exportados, seguidos de los servicios de suministro de sedes (hosting) para sitios web y correo electrónico, con US$ 88 millones.