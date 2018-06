Andrés Allamand: "Estoy en la banca de los que ya están corriendo por la candidatura presidencial”

Congreso

El senador de RN agrega otro nombre a la larga lista de candidatos de su sector. Estima que, desde su cargo, Andrés Chadwick se está posicionando.

Viene saliendo de una operación de apendicitis, que bien pudo pasar a peritonitis por el tiempo transcurrido desde que se le desató el malestar, mientras se encontraba en Ginebra, hasta que llegó a Chile derechito a la Clínica Santa María. Tal como lo muestran su pasado como rugbista y su trayectoria política, el senador Andrés Allamand (RN) es un duro de matar y de esta también salió airoso. En esta conversación con DF da un giro, como le gusta a él, con metáforas deportivas, respecto de una eventual opción presidencial, admitiendo su interés, si las cosas se dan para su sector y él mismo, tras las municipales.

Defiende con firmeza lo que va del gobierno. Asegura que "los traspié, que objetivamente han existido, han sido menores", porque "lo que es notable es cómo el país ha cambiado radicalmente en estos 100 días respecto del gobierno anterior". A su juico, Chile "ha vuelto a retomar su prioridad por el crecimiento económico", además, "ha renacido la política de los acuerdos". E inevitablemente surge la crítica a Michelle Bachelet: "Al mismo tiempo, hay una vocación por gobernar con las prioridades de la ciudadanía. Que el Presidente de la República esté personalmente encima de los temas de delincuencia marca una tremenda diferencia. La expresidenta Bachelet no le destinó ni un segundo, ni una palabra, a los temas de delincuencia". Y pronostica que "este año vamos a crecer arriba del 3,5%".

- La delincuencia también fue el caballito de batalla con que Piñera llegó a su primer gobierno, pero no hubo resultados.

- Es verdad, si bien la victimización bajó en el gobierno anterior, nadie puede sostener que en definitiva las políticas públicas en materia de delincuencia fueron exitosas. Sin embargo, hay una lección aprendida.

-¿Le preocupa que vuelva el fantasma del rol que cumplió Carlos Larraín en la primera administración de Piñera?

-Tengo preocupación, porque el fuego amigo fue uno de los grandes lastres que tuvimos en el gobierno anterior y nos pasó la cuenta muy severamente en la elección municipal y, posteriormente, parlamentaria y presidencial.

- ¿Cómo se evita?

- En Chile Vamos existe precisamente la voluntad de no repetir esos errores en materia de fuego amigo.

- ¿Cómo se condice eso con los dichos del senador Chahuán?

- Francisco Chahuán es un gran dirigente y un senador de relieve, pero no está exento de cometer errores y, sin duda, las declaraciones que él formuló hay que ponerlas en la lista de los errores graves en materia de fuego amigo.

-¿Han tomado en consideración la crítica de fondo, que el Presidente no entiende los problemas?

-Por supuesto, por eso señalo que las críticas de Chahuán son infundadas. Sostener que el Presidente, que es por lejos la persona que mejor maneja los problemas de políticas públicas, no entiende los problemas es ofensivo y equivocado.

-Decía que este gobierno se ha enfocado en prioridades. ¿Pondría el indulto a reos con enfermedades terminales como una prioridad?

-Es una necesidad. Nadie puede oponerse a que se tenga alguna benevolencia con una persona que está en la etapa final de su vida.

-¿Esto no podría generar un problema en el marco de la búsqueda de acuerdos con la oposición?

-La oposición está fragmentada, en consecuencia, no se puede hablar de una oposición.

- Pero temas como el de DDHH suele ser un aglutinador, ¿no se corre un riesgo innecesario con la llamada Ley Humanitaria?

- El tema hasta ahora no se ha acordado completamente, pero es cierto, los temas de derechos humanos van a seguir siendo un aglutinador de la oposición.

- Por otro lado, ¿este beneficio también contribuye a que confluyan en el oficialismo? Donde hay desde el Kast de Evópoli hasta el Kast de extrema derecha.

- Ese es uno de los desafíos que tiene la coalición, que es muy diversa y abierta. En los temas valóricos soy partidario de que exista un margen amplio de tolerancia y de admisión de la diversidad.

- ¿Le inquieta que en su sector haya posturas tan extremas como la de José Antonio Kast?

- José Antonio Kast obtuvo un 8% de la votación en la elección presidencial y representa a un sector particularmente conservador en la centroderecha, pero ahí está, existe. Hasta ahora no ha mostrado interés de incorporar su movimiento a Chile Vamos y todo indica que va a seguir un camino por separado.

- Y será candidato presidencial.

- Es, quizás, el primer candidato presidencial que ya está en la cancha. Ahora, las candidaturas presidenciales debieran desplegarse para la elección de gobernadores, alcaldes y concejales, en 2020. Anticipar la carrera presidencial genera fricciones y tensiones, al interior de Chile Vamos, que tienen rebotes negativos en el gobierno.

- ¿Cree que haya figuras con agenda propia en el gabinete?

- No veo con agenda propia.

- ¿No cree que Alfredo Moreno o Hernán Larraín pudieran tenerla?

- Todos los que están en cargos ejecutivos ministeriales, si se desempeñan bien, espontánea y naturalmente pasan a ser cartas presidenciales. Fue lo que ocurrió, por ejemplo, en el gobierno pasado precisamente con Laurence Golborne y conmigo. Y a esa lista yo agregaría a Andrés Chadwick. El jefe de gabinete puede ser una figura de proyección importante.

- ¿Por qué?

- Porque la persona que va a representar a Chile Vamos en la próxima elección presidencial va a ser la que mejor se haya identificado con la gestión del actual gobierno. Y Chadwick, como ministro del Interior, se perfila en ese rol.

- En su sector hay muchos candidatos.

- Claro, están Manuel José Ossandón, Felipe Kast y esa diversidad de cartas presidenciales es una fortaleza y no una debilidad de la coalición.

- ¿Y usted insiste en descartar la posibilidad? Se lo pregunto porque es una figura política con trayectoria y no necesitaba ni necesita del gabinete para ser candidato

- Ahora estoy en la banca de los que ya están corriendo por la candidatura presidencial, pero obviamente que es un tema que voy a resolver en la fecha que he señalado, que es en la cercanía de la elección de gobernadores y autoridades municipales. Sí tengo resuelto participar muy activamente en esa campaña y dependiendo de los resultados y los respaldos que existan voy a evaluar si, en definitiva, inicio otra carrera presidencial.

"Los niveles de transparencia y probidad que hoy día se exigen son altísimos"

-En el proceso de instalación se produjeron una serie de traspié como ha reconocido, ello pese a que ya no son novatos en esta materia, ¿cómo evalúa la polémica del ministro Felipe Larraín por su viaje a Harvard?

-Yo no agrando las diferencias de un incidente que es menor, pero este episodio va a servir para que todos, parlamentarios, dirigentes del gobierno, autoridades ejecutivas, se den cuenta que los niveles de transparencia y de probidad que hoy día se exigen son altísimos.

-¿A qué atribuye el que se sigan repitiendo hechos de ese tipo? Hace unas semanas usted estuvo con el Presidente en Cerro Castillo y habrá podido ver la pantalla adquirida...

-(Risas) No, no vi la famosa pantalla.

-Está ese caso, también el del auto del Presidente, ¿cómo la clase política no capta en general que el tema de la probidad y la transparencia están súper instalados?

-Mira, con las señales que han existido en estos pequeños episodios, creo que está extremadamente claro y solamente un cabeza dura no se da cuenta de que tiene que actuar con niveles de transparencia muy superiores a aquellos con los que se contaba en el pasado.

-¿Es necesario tomar más medidas en esta línea?

-Creo que es necesario hacerlo.