Boric: "No creo que el problema de la educación se solucione con cambiar al ministro"

Congreso

El parlamentario de Magallanes advierte que si dentro del FA “ponemos a hablarnos solamente a nosotros mismos (...) nos vamos a petrificar”.

Para el diputado del Movimiento Autonomista (MA), Gabriel Boric, el Frente Amplio “está consolidándose, creciendo y generando institucionalidad”. Un proceso que, a su juicio, “siempre navega en aguas que no siempre son calmas”, aunque asegura que han “estado aprendiendo a cómo estibar bien el barco”.

Respecto al movimiento al que pertenece, lo ubica en una etapa de de discusión congresal. “Estamos ad portas de iniciar un debate con otras organizaciones del Frente Amplio para evaluar la posibilidad de una convergencia con Izquierda Libertaria, SOL y Nueva Democracia”, comenta.

Junto con esto, sostiene que es importante no reducir al Frente Amplio únicamente a su bancada parlamentaria, ya que relata que todas las semanas los legisladores, que son parte del conglomerado, viajan a regiones para ver cómo se está constituyendo la organización desde las bases sociales, reforzando que es lo que da “sentido y diferencia a nuestra propuesta política”.

Esto lo mantiene optimista, “no solo respecto al futuro, sino también al presente”, agrega.

- ¿Hay una autocrítica respecto a ciertas cosas que se pudieron hacer distintas?

- Hay muchas cosas que son parte del proceso de aprendizaje y que -producto de la experiencia que se va adquiriendo- en el futuro las haremos de manera diferente. Pero no dramatizo ese proceso.

La acusación constitucional, al dialogar con el resto de la oposición, fue un aprendizaje por cierto. La falta de una línea estratégica en las iniciativas que se presentan en el Parlamento es también parte del aprendizaje.

Por otro lado, los conflictos que se suscitan al interior del Frente Amplio, se deben resolver institucionalmente y no a través de quién suba más el volumen del problema.

- Usted dijo que parte del fracaso de la ex Nueva Mayoría que radicó en la concentración masculina y de adultos mayores, ¿ese cambio generacional fue conquistado por el Frente Amplio?

- Esa fue una crítica que hice en el marco del lanzamiento de un libro de Ignacio Walker, que hace una reflexión sobre el proceso de la Nueva Mayoría, y tenía relación con el público que estaba presente en ese lanzamiento, en donde efectivamente eran puros hombres mayores de 60, lo cual no está mal. No creo que la juventud es una virtud en sí misma, pero claramente faltaba diversidad en esa sala.

En la medida en que crecemos territorialmente hemos diversificado mucho nuestra composición tanto etaria como de clase, pero nunca hay que acomodarse y quedarnos tranquilo solo con los que somos. Si ponemos a hablarnos solamente a nosotros mismos y nos miramos el ombligo y nos hablamos entre los que ya estamos convencidos, nos vamos a petrificar; y la política no es para estatuas, es para mentes dinámicas y abiertas.

- ¿Cómo evalúa estos primeros meses de gobierno?

- Veo que este gobierno no tiene una política regional, en particular para las zonas extremas, no existe un compromiso con la descentralización y ésta es un tapón para el desarrollo chileno.

- En términos económicos, ¿va por una buena senda el país?

- El crecimiento proyectado de Chile hoy está en función de la base productiva que Chile tenía antes de este gobierno, por lo tanto el crecimiento que se proyecta para este año, que entiendo que está en torno al 4%, tiene más que ver con una continuidad que con un giro de timón importante.

- Dentro de este mes se espera que se ingrese la reforma tributaria, ¿cómo está viendo este tema?

- Estamos abierto a explorar posibilidades de simplificación del sistema tributario, siempre que esto no implique una reducción camuflada de impuestos, porque si bien el gobierno ya descartó -pese a la Sofofa y a la CPC- una rebaja en el impuesto de primera categoría, que había sido planteado en algún momento, todavía sigue en pie la idea, y eso es algo a lo cual nosotros no vamos a estar disponibles.

Lo que sí podríamos discutir es un cambio en la composición de los impuestos. Yo estaría disponible a debatir una rebaja al IVA, que es un impuesto de carácter intrínsecamente regresivo, si es que eso viene acompañado de un aumento al impuesto de primera categoría o un royalty en serio a la gran minería, no solamente del cobre, sino también de otros minerales como el cobalto y el litio. Nosotros estamos por la nacionalización de algunas de esas industrias, pero ese es otro debate.

- Este semestre estuvo marcado por las salidas de libreto de los ministros del Presidente, ¿ve una situación sostenible?

- No son salidas de libreto, yo creo que el libreto es ese y el problema es que los interpretes del libreto son malos. Entonces, hay maneras más elegantes de decir lo mismo. Lo que dice Varela en el fondo, con la polémica del bingo, es que no cree en un Estado de carácter subsidiario y en donde la provisión de las condiciones básicas para la educación no es algo que tenga que estar garantizado por el Estado.

No creo que el problema de la educación se solucione con cambiar al ministro. Mi problema no es con Varela en particular, mi diferencia es ideológica con la derecha, por lo tanto me parece que la situación de Varela es poco sostenible para la derecha misma, para nosotros no nos hace tanto cambio en el tema.