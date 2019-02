Ricardo Lagos Weber: “El Presidente tiene una idea de lo que quiere que sea Chile y se frustra porque no tiene mayoría para llevarla a cabo”

Congreso

El parlamentario liderará la comisión de Hacienda del Senado y como tal jugará un rol crucial en las tres reformas clave del gobierno.

Desde que llegó al Congreso el año 2010 el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) integra la comisión de Hacienda. Pero en marzo asumirá por segunda vez la presidencia de dicha instancia, lo que le dará la llave de los acuerdos que requiere el gobierno para aprobar sus reformas emblemáticas.

Y si bien llama al diálogo e incluso propone la creación de una comisión técnica en la que se construyan acuerdos para asegurar la aprobación de la reforma tributaria, advierte que si nada resulta "se impondrán las mayorías".

-¿Cuál es el sello que piensa imprimirle a la presidencia de la comisión de Hacienda?

-Lo fundamental es tener la capacidad de generar un diálogo razonable con el gobierno, que no tiene mayoría en el Parlamento ni en la comisión de Hacienda, para entender bien los proyectos que ingresen. Lo último que podemos hacer es trabar las discusiones sin una razón que se entienda. Porque las reformas que van a pasar por la comisión tienen que perdurar en el tiempo y la mejor garantía para eso es conseguir la mayor cantidad de voluntades en torno a una propuesta. Si me pregunta por el sello: diálogo, conversación y, bueno, llegado el momento se aplican las mayorías, si para eso nos eligieron.

-¿Está siendo optimista el gobierno al ponerse la meta de sacar la reforma tributaria en septiembre?

-El gobierno era optimista de que iba a aprobar la idea de legislar en la Cámara en enero y eso no se cumplió. Y no sólo eso, sino que se enredó más la discusión.

-¿A qué atribuye eso?

-Lo atribuyo en parte a los climas que se han ido generando.

-¿De quién es la responsabilidad?

-Creo que en eso el gobierno tiene una apuesta, ya no es un error comunicacional. Su apuesta es que si bien es minoría en el Parlamento, obtuvo una buena votación en la elección, tiene un nivel de aprobación del 40% y gente que lo apoya, así es que decidió empujar reformas y promoverlas comunicacionalmente de manera de acorralar a la oposición en diversos temas, como el migratorio, Aula Segura, al echar para atrás la Ley de Inclusión.

-¿Así definen los temas?

-El gobierno tiene sus encuestas, eso es así y tiene que ver con la forma como el presidente Piñera tomas las decisiones, para él las encuestas son fundamentales. Y eso, desde el punto de vista de los estados de ánimo, genera un cuadro complejo.

-En la reforma tributaria eso es más difícil de hacer.

-Claro, y ahí vamos a tener que discutir cada uno de los aspectos de la reforma en su mérito. Y voy a insistir en la propuesta que el ministro conoce demasiado, pero que tal vez en algún momento puede tomar vuelo, que es dividir la reforma, no para botar el resto, sino para avanzar en lo que hay coincidencias y analizar con más calma los temas en los que no estamos de acuerdo y otros que no están en la reforma.

-¿Cuáles que no están tendrían que abordarse?

-No veo en la reforma el tema de la renta presunta o referencia a las franquicias. Tal vez se podría hacer más en impuestos verdes y relacionados con la salud. También abordar el tema de más recursos para las regiones a partir de la reforma, hablo de fondos no de impuestos necesariamente.

-¿Y cómo se haría eso?

-Démonos seis o siete meses con una comisión nacional, no lo dejemos sólo en lo legislativo, con técnicos, parlamentarios, de la que salga una propuesta más integral sobre temas que nos generan diferencias y temas que creemos que hay que incorporar en la reforma, que nos permita procesar de mejor manera esas diferencias, llegar a algunos entendimientos, incorporar cosas que faltan, hacer una propuesta global y veamos si vuela al final. No hay garantía de que eso ocurra, pero cómo negarse a la posibilidad de recaudar más. ¡No veo qué gobierno va a rechazar que la oposición quiera darle más recursos para las políticas públicas!

-La Comisión de Hacienda va a tener mucho trabajo...

-Le he transmitido al gobierno que si uno saca algo como lección de mi gobierno, es que pusimos muchas cosas sobre la mesa y, la verdad, es que muchas reformas simultáneamente en cuatro años es complejo. No es imposible, se hizo y fue bueno, pero mirado hacia atrás, tal vez podríamos haber llegado a algunos elementos más refinados, lo que hubiera sido mejor.

-¿Es una autocrítica?

-Véalo como quiera. Pero si uno habla, al menos en privado, con muchos de los colegas de mi sector, dicen que tal vez en educación se podrían haber hecho las cosas distintas, pero se requería más tiempo, no se dieron las condiciones. Pero, bueno, parece que a algunos gobiernos les gusta tener hartas cosas sobre la mesa, porque eso genera múltiples flancos que debe atender la oposición y eso tiene un costo para ese sector.

-¿Costo político?

-Para cualquiera que esté en un escenario que tiene que abordar distintos flancos tiene que ver cuáles privilegia, habrá unos más fáciles de defender que otros; y si el que maneja los tiempos en este escenario es el gobierno, lo mejor es dividir pues, lo que a veces genera que los resultados no sean los óptimos.

-¿Por qué el gobierno comete el error de muchas reformas a la vez?

-La pregunta es si porque se hizo así antes, se puede hacer ahora. Es más difícil por una razón muy sustantiva y es que este gobierno no tiene mayoría en el Parlamento. Entonces va a tener que conversar más, eso es lo que le cuesta y por eso nos acorrala. Esa es una opción para gobernar, pero no genera un buen cuadro.

-¿Cómo calificaría el discurso del Presidente?

-El Presidente tiene una idea de lo que quiere que sea Chile y se frustra porque no tiene mayoría para llevarlo a cabo.

-¿Por qué llegó a esa conclusión?

-Porque su forma de enfrentar eso es dual: tratar de generar acuerdos en temas que haya capacidad para eso y, en ese minuto, realzar la importancia del diálogo; y en aquellos temas en los que además le reditúa en términos de encuestas, acorralar a la oposición.

-Incluso sectores del oficialismo han criticado que el Presidente gobierne tan atento a las encuestas.

-La pregunta es por qué un Presidente tiene que exacerbar los miedos de la población, como por ejemplo en el tema migratorio. Una interpretación es que eso le ayuda a sintonizar con ciertos chilenos y que esos chilenos no sintonicen con aquellos que tenemos una mirada distinta en materia de migración.

Reforma Laboral: "Expectativas no tengo muchas, pero tengo curiosidad"

- ¿Cuáles son sus expectativas sobre la reforma laboral?

- Expectativas no tengo muchas, pero tengo curiosidad. Porque escuché que el gobierno la va a dividir en varios proyectos.

Algunos plantean que va a ser la reforma más dura.

Creo que la reforma más importante en el corto plazo es la previsional. Porque es la que le llega más de cerca a la ciudadanía; la gente percibe el tema previsional más directamente cuando alguien de su grupo familiar va a cobrar la pensión.

- ¿Y qué va a ser lo más complejo de abordar?

- Ahí están los temas, entre otros, de la edad de jubilación, cómo nos vamos a poner de acuerdo en el tema de la cotización y, muy importante, quién la va a administrar. Vamos a tener que tener mucha capacidad para ponernos de acuerdo. Porque incluso cuando la presidenta Bachelet presentó su proyecto, entre los senadores de la Nueva Mayoría había diferencias.

- A muchos les preocupa el futuro en materia laboral, temas como la automatización, ¿eso lo debería abordar la reforma laboral?

- Espero que algunos temas sí se van a recoger. Hay que combinar muy fuertemente el tema realidad, innovación, inteligencia artificial, participación en el mercado laboral con cierta mirada un poco más ideológica que tenemos algunos. Porque una cosa es decir que quiero avanzar rápido para hacernos cargo de las jornadas laborales flexibles y otra cosa es que terminemos en la precarización completa y en la pérdida de derechos laborales. Pero hay espacio para mejorar lo que tenemos en Chile.