Rincón tras salario mínimo: "Blumel tiene que involucrarse más en las negociaciones"

Congreso

La senadora afirmó que "el gobierno no ha entendido algo fundamental, que es que no tiene la mayoría en el Congreso".

La senadora DC y exministra del Trabajo, Ximena Rincón, deslizó una critica a la gestión del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, luego del conflicto que se vivió entre el Congreso y el gobierno en la discusión del salario mínimo.

"El ministro Blumel es una buena persona pero tiene que conversar más con los senadores y tiene que involucrarse más en las negociaciones, el día del salario mínimo no estuvo en la sala", afirmó la parlamentario en radio Duna.

La senadora aseguró que tanto Blumel como los ministros de Trabajo, Nicolás Monckeberg, y de Hacienda, Felipe Larraín, no estuvieron en la Sala durante la discusión del reajuste salarial y que "llegaron después ha hablar con los periodistas y eso es una falta de respeto enorme, y se los dije".

Con todo, afirmó que "siempre uno queda contenta cuando se resuelven los conflictos, pero no quedé contenta de que haya habido un conflicto" aseguró la parlamentaria en la emisora Duna y aclaró que "la fórmula que resuelve este problema fue el que puso la oposición sobre la mesa".

"Uno no comprende porqué el presidente señala que la oposición le negó "la sal y el agua" al gobierno y rechazó el salario mínimo cuando nosotros lo habíamos aprobado", aseveró Rincón.

Respecto a los dichos de Piñera sobre que la oposición es "antipatriota" la ex secretaria de Estado explicó que "cuando una figura como la del presidente no se apega a la verdad, lo cierto es que las palabras se caen por su propio peso por lo que no me llegó a molestar".

Sobre esta declaración y los efectos que tendrá en la negociación de proyectos, Rincón aseguró que "el gobierno no ha entendido algo fundamental, que es que no tiene la mayoría en el Congreso (...) cuando manda el veto sin tener los votos no logra entender que estamos en democracia y solo puede lograr lo que negocia en el parlamento".